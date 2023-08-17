На період дії воєнного стану в Україні значно спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК).

МСЕК – це спеціальний заклад охорони здоровʼя, що проводить медико-соціальну експертизу людям, які звертаються для встановлення інвалідності. Але якщо ви не згодні з рішенням комісії, його можна оскаржити.

Як оскаржити рішення МСЕК у 2023 році, читайте в нашому матеріалі.

Рішення МСЕК: як оскаржити 2023

В Міністерстві охорони здоровʼя України зазначають, якщо ви хочете оскаржити рішення комісії, то це можливо зробити протягом одного місяця.

Тобто після закінчення обстеження та експертизи людина отримує довідку про встановлення чи не встановлення групи інвалідності. Якщо ви не погоджуєтесь із висновком комісії, у вас є один місяць на оскарження.

Існують два шляхи оскарження висновків МСЕК: позасудовий і судовий.

Для позасудового оскарження необхідно:

звернутися до самої комісії, або до центральної чи обласної комісії з письмовою заявою;

там буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення. Якщо повторне рішення вас не задовольняє, його можна оскаржити у центральній

– У складних випадках центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця), – додають в МОЗ.

Після відповідного обстеження науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які мають рекомендаційний характер для комісії.

Щоб оскаржити рішення МСЕК будь-якого рівня у судовий спосіб, вам потрібне звернення до суду в межах та з дотриманням вимог адміністративного судочинства.