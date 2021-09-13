Почти три месяца в НДСБ Охматдет работает пренатальный консилиум, в состав которого входят ведущие врачи Украины: акушеры-гинекологи, генетики, специалисты по ультразвуковой диагностике и детские хирурги. Главная цель — разбирать тяжелые случаи патологий развития плода и оказывать оперативную помощь мамам и новорожденным младенцам.

Чтобы понять всю важность создания этого врачебного сообщества, обратимся к статистике. А она, отметим, очень неутешительна. Так, по данным педиатрической клиники университета Барселоны, каждый десятый плод имеет серьезные отклонения еще на стадии внутриутробного развития.

Большинство из этих пороков незначительны и легко устраняются после рождения малыша. Но, к сожалению, есть и такие отклонения, которые могут привести либо к гибели плода, или к ухудшению качества его жизни после рождения.

За 38-40 недель беременности плод в утробе матери развивается со стремительной скоростью. По сути, неделя жизни плода по скорости роста клеток равна году жизни младенца и десяти годам взрослого человека. Именно поэтому своевременная диагностика дает уникальные возможности для выявления и лечения проблем еще во внутриутробном периоде.

Пренатальная диагностика, которая, кстати, берет свое начало еще в 70-х годах XX века, включает в себя обследование плода в три этапа: на первом, втором и третьем триместре беременности. Ее главная задача -диагностирование ранних патологий и наследственных заболеваний.

За три неполных месяца работы консилиум Охматдета разобрал 11 проблемных случаев. Хирурги больницы провели шесть операций: две грыжи и четыре кишечные непроходимости.

Отметим, что консилиум сопровождает беременную женщину от постановки диагноза и до выписки из стационара. Для этого специализированная детская больница сотрудничает с роддомами №5 и №7 в Киеве. После родов рожениц с младенцами сразу доставляют в Охматдет для необходимого оперативного лечения.

Для обмена опытом и сотрудничества с коллегами на местах 10 сентября 2021 года на базе Охматдета была проведена первая Школа пре — и постанатальной диагностики врожденных пороков развития.

— Проект имеет национальное значение. Мы верим в то, что он позволит нам наладить активное сотрудничество с акушерами-гинекологами на местах и, соответственно, повысить уровень пренатальной диагностики врожденных пороков во всей стране, — отметил генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир.

Среди тем выступлений: проблемы диагностики и ведения беременности при врожденных пороках развития у плода, пренатальное ведение при критических врожденных пороках и их хирургическая коррекция.

Как это работает

Первые тесты проводятся уже на девятой неделе развития плода. Первые следы серьезных нарушений в развитии организма будущего ребенка можно найти уже по образцам крови матери, не вмешиваясь в деликатный процесс роста зародыша.

Как и последующие проверки, подобные тесты позволяют понять, будет ли малыш страдать от муковисцидоза, гемофилии, дистрофии мышц или других тяжелых болезней. Самое важное, что скрининг практически со 100% точностью позволяет выявить ряд генетических заболеваний, среди которых синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и Шерешевского-Тернера.

Многие из этих болезней сегодня не являются приговором — уровень развития медицинских технологий и высокая точность пренатальных тестов позволяют не только выявить их, но и начать лечение еще в утробе матери, а также подготовиться к реабилитации после рождения ребенка.

Источник: Охматдет