Майже три місяці в НАДСЛ Охматдит працює пренатальний консиліум, до складу якого входять провідні лікарі України: акушери-гінекологи, генетики, спеціалісті з ультразвукової діагностики та дитячі хірурги. Головна мета – розбирати важкі випадки патологій розвитку плоду та надавати оперативну допомогу мамам та новонародженим немовлятам.

Щоб зрозуміти всю важливість створення цієї лікарської спільноти, звернемося до статистики. А вона, відзначимо, дуже невтішна. Так, за даними педіатричної клініки університету Барселони, кожен десятий плід має серйозні відхилення ще на стадії внутрішньоутробного розвитку.

Більшість з цих вад незначні і легко усуваються після народження малюка. Але, на жаль, є і такі відхилення, які можуть привести або до загибелі плоду, або до погіршення якості його життя після народження.

За 38-40 тижнів вагітності плід в утробі матері розвивається зі стрімкою швидкістю. По суті, тиждень життя плода за швидкістю росту клітин дорівнює року життя немовляти і десяти рокам дорослої людини. Саме тому своєчасна діагностика дає унікальні можливості для виявлення і лікування проблем ще у внутрішньоутробному періоді.

Пренатальна діагностика, яка, до речі, бере свій початок ще в 70-х роках XX століття, включає в себе обстеження плода в три етапи: на першому, другому і третьому триместрі вагітності. Її головне завдання – діагностування ранніх патологій і спадкових захворювань.

За три неповні місяці роботи консиліум Охматдиту розібрав 11 проблемних випадків. Хірурги лікарні провели шість операцій: дві грижі та чотири кишкові непрохідності.

Відзначимо, що консиліум робить повний супровід вагітної від постановки діагнозу і до виписки зі стаціонару. Для цього спеціалізована дитяча лікарня співпрацює з пологовими будинками №5 і №7 у Києві. Після пологів породіль з немовлятами одразу доставляють в Охматдит для необхідного оперативного лікування.

Для обміну досвідом та співпраці з колегами на місцях 10 вересня 2021 року на базі Охматдиту було проведено першу Школу пре- та постанатальної діагностики вроджених вад розвитку.

– Проект має національне значення. Ми віримо у те, що він дозволить нам налагодити активну співпрацю з акушер-гінекологами на місцях та, відповідно, підвищити рівень пренатальної діагностики вроджених вад в усій країні, – зауважив генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір.

Серед тем виступів: проблеми діагностики та ведення вагітності при вроджених вадах розвитку у плода, пренатальне ведення при критичних вроджених вадах та їх хірургічна корекція.

Як це працює

Перші тести проводяться вже на дев’ятому тижні розвитку плода. Перші сліди серйозних порушень у розвитку організму майбутньої дитини можна знайти вже за зразками крові матері, не втручаючись в делікатний процес зростання зародка.

Як і наступні перевірки, подібні тести дозволяють зрозуміти, чи буде малюк страждати від муковісцидозу, гемофілії, дистрофії м’язів або інших важких хвороб. Найважливіше, що скринінг практично зі 100% точністю дозволяють виявити ряд генетичних захворювань, серед яких синдроми Дауна, Едвардса, Патау і Шерешевського-Тернера.

Багато з цих хвороб сьогодні не є вироком – рівень розвитку медичних технологій і висока точність пренатальних тестів дозволяють не тільки виявити їх, але і почати лікування ще в утробі матері, а також підготуватися до реабілітації після народження дитини.

Джерело:Охматдит