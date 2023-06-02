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Как часто можно мыть голову: простые советы эксперта по уходу за волосами

2 июня 2023, 09:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
волосся
Источник: Depositphotos

Британский врач общей практики Амир Хан, выступая на шоу Lorraine на канале ITV, рассказал, как часто можно мыть голову, чтобы предотвратить выпадение волос, а также дал другие не менее актуальные советы.

— У нас на голове около 100 000 волос, и мы естественным образом теряем от 50 до 100 волос ежедневно, — объяснил эксперт.

По его словам, это естественное отрастание, поэтому мы обычно его не замечаем, но для некоторых людей выпадение волос может быть настоящим стрессом.

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Симптомы, которые указывают на то, что вы теряете больше волос, чем обычно, включают, в частности, такие признаки, как залысины, расширяющиеся проборы, зуд, воспаленная кожа головы.

По словам врача, существует много потенциальных причин аномального  выпадения волос, и большую роль в этом процессе играют гормоны.

Хотя на некоторые факторы риска трудно повлиять, на другие можно легко переключиться. В частности, на частоту мытья головы.

Эксперт утверждает, что мы не должны мыть голову чаще двух или трех раз в неделю.

Еще одним важным фактором при мытье головы, по его словам, является температура воды.

— Возможно, вы слышали о причуде, которая приветствует мытье волос холодной водой для достижения безупречного блеска, — отметил Амир Хан.

Тем не менее, врач рекомендует воздерживаться от любых экстремальных температур. Следует избегать очень горячей и очень холодной воды, чтобы не повредить и не ослабить ваши волосы.

По словам эксперта, уход за волосами не должен включать в себя слишком много тепла или тяжелых химикатов.

— Ограничьте количество раз, когда вы сушите волосы феном, выпрямляете их или используете очень агрессивные химические вещества для волос, — советует Амир.

Источник: Express

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