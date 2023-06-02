Британский врач общей практики Амир Хан, выступая на шоу Lorraine на канале ITV, рассказал, как часто можно мыть голову, чтобы предотвратить выпадение волос, а также дал другие не менее актуальные советы.

— У нас на голове около 100 000 волос, и мы естественным образом теряем от 50 до 100 волос ежедневно, — объяснил эксперт.

По его словам, это естественное отрастание, поэтому мы обычно его не замечаем, но для некоторых людей выпадение волос может быть настоящим стрессом.

Симптомы, которые указывают на то, что вы теряете больше волос, чем обычно, включают, в частности, такие признаки, как залысины, расширяющиеся проборы, зуд, воспаленная кожа головы.

По словам врача, существует много потенциальных причин аномального выпадения волос, и большую роль в этом процессе играют гормоны.

Хотя на некоторые факторы риска трудно повлиять, на другие можно легко переключиться. В частности, на частоту мытья головы.

Эксперт утверждает, что мы не должны мыть голову чаще двух или трех раз в неделю.

Еще одним важным фактором при мытье головы, по его словам, является температура воды.

— Возможно, вы слышали о причуде, которая приветствует мытье волос холодной водой для достижения безупречного блеска, — отметил Амир Хан.

Тем не менее, врач рекомендует воздерживаться от любых экстремальных температур. Следует избегать очень горячей и очень холодной воды, чтобы не повредить и не ослабить ваши волосы.

По словам эксперта, уход за волосами не должен включать в себя слишком много тепла или тяжелых химикатов.

— Ограничьте количество раз, когда вы сушите волосы феном, выпрямляете их или используете очень агрессивные химические вещества для волос, — советует Амир.

Источник: Express