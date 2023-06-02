Британський лікар загальної практики Амір Хан, виступаючи на шоу Lorraine на каналі ITV, розповів, як часто можна мити голову, щоб запобігти випадінню волосся, а також дав інші не менш актуальні поради.

– У нас на голові близько 100 000 волосин, і ми природним чином втрачаємо від 50 до 100 волосин щодня, – пояснив експерт.

За його словами, це природне відростання, тому ми зазвичай його не помічаємо, але для деяких людей випадіння волосся може бути справжнім стресом.

Симптоми, які вказують на те, що ви втрачаєте більше волосся, ніж зазвичай, включають, зокрема, такі ознаки, як залисини, проділи, що розширюються, свербіж, запалена шкіра голови.

За словами лікаря, існує багато потенційних причин аномального випадіння волосся, і велику роль у цьому процесі відіграють гормони.

Хоча на деякі фактори ризику важко вплинути, на інші можна легко переключитися. Зокрема, на частоту миття голови.

Експерт стверджує, що ми не повинні мити голову частіше за два або три рази на тиждень.

Ще одним важливим фактором під час миття голови, за його словами, є температура води.

– Можливо, ви чули про примху, яка вітає миття волосся холодною водою для досягнення бездоганного блиску, – зазначив Амір Хан.

Тим не менш, лікар рекомендує утримуватися від будь-яких екстремальних температур. Слід уникати дуже гарячої та дуже холодної води, щоб не пошкодити й не послабити ваше волосся.

За словами експерта, догляд за волоссям не повинен включати в себе занадто багато тепла або важких хімікатів.

– Обмежте кількість разів, коли ви сушите волосся феном, випрямляєте його або використовуєте дуже агресивні хімічні речовини для волосся, – радить Амір.

Джерело: Express