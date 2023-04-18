Як швидко відростити довге волосся – поради експертів

Про довге й доглянуте волосся мріє, напевно, кожна дівчина. Проте відростити довгі коси до пояса вдається не всім, адже на це впливає багато факторів.

Ріст волосся залежить від генетичної складової, віку, гормонального фону, засобів догляду тощо.

Факти ICTV дізнавалися, як швидко відростити довге волосся та що для цього знадобиться.

Що впливає на ріст волосся

На ріст волосся впливає дуже велика кількість факторів. Стати на заваді здоровому та міцному волоссю може:

фарбування;

травматичне укладання;

сонячні ванни;

якість води;

морська вода, вода у басейні;

недбале прочісування;

інтоксикація організму (алкоголь, куріння, наркотики, харчові отруєння);

загальне здоровʼя організму.

Тому важливо дбати не лише про волосся та шкіру голови, а й стежити за харчуванням та здоровʼям в цілому.

Як відростити довге волосся

Перукар та колорист Алла Буличова дає дівчатам кілька порад, які допоможуть відростити красиві та міцні коси.

Стежте за раціоном – для росту волосся та підтримки його структури дуже важлива достатня кількість заліза, цинку та міді. Пильнуйте за їх наявністю у вашому раціоні.

– для росту волосся та підтримки його структури дуже важлива достатня кількість заліза, цинку та міді. Пильнуйте за їх наявністю у вашому раціоні. Не перебувайте довго на сонці – сонячні промені випаровують з волосся природну вологу та роблять його тонким, сухим і ламким. Захищайте не тільки шкіру, а й волосся від сонця.

– сонячні промені випаровують з волосся природну вологу та роблять його тонким, сухим і ламким. Захищайте не тільки шкіру, а й волосся від сонця. Захищайте волосся від механічних пошкоджень – резинки, шпильки та обручі можуть механічно травмувати коси. Також не варто постійно стягувати волосся та постійно начісувати об’єм. Обирайте аксесуари, які не плутаються та не травмують пасма.

– резинки, шпильки та обручі можуть механічно травмувати коси. Також не варто постійно стягувати волосся та постійно начісувати об’єм. Обирайте аксесуари, які не плутаються та не травмують пасма. Масаж шкіри голови – масаж щіткою допомагає регулювати кровообіг у капілярах, які доставляють поживні речовини до волосся.

– масаж щіткою допомагає регулювати кровообіг у капілярах, які доставляють поживні речовини до волосся. Обов’язково висушуємо волосся на 100% – тривалий контакт волосяної кутикули з вологою робить волосся ламким та пористим.

– тривалий контакт волосяної кутикули з вологою робить волосся ламким та пористим. Обирайте правильний гребінець – це залежить від типу волосся та шкіри голови. Для сухої та нормальної шкіри голови – класичний варіант масажної щітки; для довгого та густого волосся – гребінець з нечастими товстими зубчиками.

– це залежить від типу волосся та шкіри голови. – класичний варіант масажної щітки; – гребінець з нечастими товстими зубчиками. Правильний догляд за пасмами – підхід до довжини волосся має бути комплексним.

– Поєднання всіх цих пунктів з правильним доглядом може дати омріяний результат та допоможе відростити довге волосся, – каже Буличова.

Також важливо користуватися не лише шампунем та бальзамом, а й масками та доглядом, який не потребує змивання. Ще варто звертати увагу на засоби з SPF-захистом та вітаміни для волосся.

Майстер з догляду за волоссям Ксенія Жарчинська зазначає, щоб відростити довге волосся необхідно додати у свій догляд за пасмами вітаміни А, C та D.

– Саме вони запобігають випадінню волосся. Якщо організму не вистачає мінералів або вітамінів, то не варто розраховувати на розкішне волосся, – додає Жарчинська.

За словами майстра, для активного росту необхідні біотин, ніацин, залізо, цинк та фолієва кислота:

Біотин – вітамін краси. Він належить до вітамінів групи В. Підтримує утворення кератину – важливої складової частини волосини. Його багато в яйцях, горіхах, вівсянці та соєвих бобах, а також у печінці, дріжджах та зародках пшениці.

– вітамін краси. Він належить до вітамінів групи В. Підтримує утворення кератину – важливої складової частини волосини. Його багато в яйцях, горіхах, вівсянці та соєвих бобах, а також у печінці, дріжджах та зародках пшениці. Цинк є одним із найважливіших мікроелементів для людського організму, він має надходити з їжею. Цей мікроелемент підтримує синтез білка, сприяє утворенню колагену та росту клітин шкіри та волосся. До того ж він є важливим антиоксидантом. Шукайте його переважно у продуктах тваринного походження, наприклад у яловичині, свинині та курятині, а також у молоці, сирі та цільнозернових продуктах.

є одним із найважливіших мікроелементів для людського організму, він має надходити з їжею. Цей мікроелемент підтримує синтез білка, сприяє утворенню колагену та росту клітин шкіри та волосся. До того ж він є важливим антиоксидантом. Шукайте його переважно у продуктах тваринного походження, наприклад у яловичині, свинині та курятині, а також у молоці, сирі та цільнозернових продуктах. Селен вкрай необхідний, якщо мрієте про красиве волосся. Він міститься у тваринних та рослинних продуктах (м’ясо, горіхи, риба, гриби).

вкрай необхідний, якщо мрієте про красиве волосся. Він міститься у тваринних та рослинних продуктах (м’ясо, горіхи, риба, гриби). Мідь сприяє нормальній пігментації волосини, тим самим допомагаючи зберегти її колір.