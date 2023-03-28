Гарне та доглянуте волосся – невідʼємна ознака краси будь-якої жінки. Тому усі дівчата прагнуть мати здорові та красиві пасма.

Надати волоссю привабливого вигляду можна завдяки правильному догляду. Для цього не обовʼязково відвідувати салони краси, адже сучасна б’юті-індустрія пропонує інноваційний препарат – філер, який відновлює пошкоджене волосся в домашніх умовах.

Як правильно користуватися філерами для волосся, читайте в нашому матеріалі.

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Що таке філер для волосся та як він діє?

Слово філер походить від англійського to fill – наповнювати. Основне призначення філерів для волосся – наповнювати лусочки волосся корисними компонентами.

Зазвичай філери мають білкові наповнювачі, які здатні повернути здорову структуру зруйнованому волоссю. Вони працюють, заповнюючи пори білковими зв’язками, тому стрижень волосся виглядає та відчувається більш гладким.

Після філерів пасма виглядають гладкими, шовковистим та еластичними. Більшість дівчат замінюють філерами салонні процедури, оскільки після регулярного використання, волосся виглядає не гірше, ніж після професійного догляду!

Проте професійний перукар Жанна Іванецька зазначає, якщо філери для волосся важко порівнювати з професійною реконструкцією волосся!

– Дівчата, які зазвичай рідко використовують професійний догляд для волосся, дійсно побачать супер ефект після філерів, проте порівнювати його з салонними процедурами точно не варто! – каже Іванецька.

Серед переваг філерів для волосся:

миттєво повертає пошкодженому волоссю структурну цілісність, еластичність та шовковистість;

проникає всередину волосяного стрижня;

згладжує лусочки;

заповнює порожнечі та пошкодження структури;

повертає волоссю гладкість та здоровий блиск;

нормалізує pH та відновлює волосся, ослаблене фарбуванням та хімічними завивками.

– Простими словами, філери – це як дуже класна маска для волосся. Але існує міф, що результати після них буде триматися кілька днів, а то й тижнів, звичайно це не правда! Після першого миття ефект від філера змиється, – каже професійний перукар.

Як правильно користуватися філерами для волосся?

Насправді усе залежить від призначення самого філеру. Одні – можна використовувати в процесі фарбування волосся, інші – після чи перед миття. Усе це потрібно зʼясовувати у виробника та уважно обирати філер під себе!

Перед використанням філеру Жанна Іванецька радять переглянути рекомендації від виробника (в інструкції буде написано, як правильно використовувати конкретний філер).

Зазвичай використовувати філер для волосся потрібно так:

Вміст ампули змішати з холодною водою в пропорції 1:1. Варто використовувати керамічну місткість. Перемішати суміш до отримання густої, однорідної маси. Нанести на попередньо помите та підсушене волосся по всій довжині (не торкаючись коренів). Для кращого ефекту варто вдягнути целофанову шапочку та прогріти голову феном протягом 5 хв. Філер потрібно тримати на волоссі від 20 до 60 хв. Потім змити засіб теплою проточною водою.

Філери можна використовувати перед важливою подією, аби волосся виглядало розкішно!