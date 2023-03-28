Красивые и ухоженные волосы — неотъемлемый признак красоты любой женщины. Поэтому все девушки стремятся иметь здоровые и красивые пряди.

Придать волосам привлекательный вид можно благодаря правильному уходу. Для этого не обязательно посещать салоны красоты, ведь современная бьюти-индустрия предлагает инновационный препарат – филлер, который восстанавливает поврежденные волосы в домашних условиях.

Как правильно пользоваться филлерами для волос, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Что такое филлер для волос и как он действует?

Слово филлер происходит от английского to fill — наполнять. Основное назначение филлеров для волос – наполнять чешуйки волос полезными компонентами.

Обычно филлеры имеют белковые наполнители, которые способны вернуть здоровую структуру разрушенным волосам. Они работают, заполняя поры белковыми связями, поэтому стержень волоса выглядит и ощущается более гладким.

После филлеров пряди выглядят гладкими, шелковистыми и эластичными. Большинство девушек заменяют филлерами салонные процедуры, поскольку после регулярного использования, волосы выглядят не хуже, чем после профессионального ухода!

Однако профессиональный парикмахер Жанна Иванецкая отмечает, если филлеры для волос трудно сравнивать с профессиональной реконструкцией волос!

— Девушки, которые обычно редко используют профессиональный уход для волос, действительно увидят супер эффект после филлеров, однако сравнивать его с салонными процедурами точно не стоит! — говорит Иванецкая.

Среди преимуществ филлеров для волос:

мгновенно возвращает поврежденным волосам структурную целостность, эластичность и шелковистость;

проникает внутрь волосяного стержня;

сглаживает чешуйки;

заполняет пустоты и повреждения структуры;

возвращает волосам гладкость и здоровый блеск;

нормализует pH и восстанавливает волосы, ослабленные окрашиванием и химическими завивками.

— Простыми словами, филлеры — это как очень классная маска для волос. Но существует миф, что результаты после них будет держаться несколько дней, а то и недель, конечно это не правда! После первого мытья эффект от филлера смоется, — говорит профессиональный парикмахер.

Как правильно пользоваться филлерами для волос?

На самом деле все зависит от назначения самого филлера. Одни — можно использовать в процессе окрашивания волос, другие — после или перед мытьем. Все это нужно выяснять у производителя и внимательно выбирать филлер под себя!

Перед использованием филлера Жанна Иванецкая советуют пересмотреть рекомендации от производителя (в инструкции будет написано, как правильно использовать конкретный филлер).

Обычно использовать филлер для волос нужно так:

Содержимое ампулы смешать с холодной водой в пропорции 1:1. Стоит использовать керамическую емкость. Перемешать смесь до получения густой однородной массы. Нанести на предварительно помытые и подсушенные волосы по всей длине (не касаясь корней). Для лучшего эффекта стоит надеть целлофановую шапочку и прогреть голову феном в течение 5 мин. Филлер нужно держать на волосах от 20 до 60 мин. Затем смыть средство теплой проточной водой.

Филлеры можно использовать перед важным событием, чтобы волосы выглядели роскошно!