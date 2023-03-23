Современная индустрия красоты очень облегчает жизнь девушкам. Наибольшее внимание красавицы уделяют волосам. Ведь ухоженные и красивые пряди — неотъемлемый признак красоты любой женщины.

Поэтому девушки все чаще выбирают специальные процедуры, которые помогают обеспечить гладкость волос и сделать их ровными на несколько месяцев.

Одной из таких популярных процедур является ботокс волос. Факты ICTV узнавали, что такое ботокс волос, кому стоит делать процедуру и на что нужно обратить внимание.

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Что такое ботокс волос и для чего его делают?

Врач-дерматовенеролог, трихолог Татьяна Скакун отмечает, что ботокс — это процедура, которая направлена на визуальное восстановление (укрепление, увлажнение) волос.

— Процедура получила свое название благодаря использованию ботулотоксина, который добавляется в состав специальной маски или сыворотки, — добавляет врач.

По словам трихолога, в состав ботокса также могут входить кератин, гиалуроновая кислота, аминокислоты и витамины. Все эти компоненты помогают увлажнять, питать и восстанавливать поврежденные волосы.

Как выполняется процедура ботокса для волос?

Техника ботокса выполняется в три этапа:

Сначала мастер моет волосы.

Потом разделяет волосы на зоны и последовательно обрабатывает каждую комплексом активных веществ.

Далее голову снова моют и наносят на волосы уходовые средства.

— Ботокс для волос можно делать три-четыре раза в год. Результат держится два-четыре месяца, — говорит трихолог.

Процедура ботокса волос ошибочно считается лечебной! Да, после ботокса действительно улучшается внешний вид волос, однако нарушается его структура и целостность из-за разрушения белковых связей.

Но Скакун также добавляет, что эта косметическая процедура имеет ряд преимуществ для волос и кожи головы. Врач выделяет плюсы ботокса для волос:

Процедура визуально увеличивает объем волос и делает их более густыми и рассыпчатыми. Ботокс визуально укрепляет волосы, поскольку активные вещества в его составе содержат белки и витамины. Также активные компоненты смягчают волосы, придавая им гладкую и шелковистую текстуру. Еще улучшается состояние кожи головы — ботокс помогает уменьшить раздражение и улучшить кровообращение. Во время действия активных компонентов ботокса, можно уменьшить количество выпадения волос.

— Важно понимать, что эффект ботокса для волос временный, исключительно визуальный, и требует регулярных процедур для поддержания результата, — советует трихолог.

Врач добавляет, что на самом деле положительный эффект, который радует девушек, возникает путем комплекса активных веществ. Они покрывают волосы и делают их визуально здоровыми. Но это лишь визуальный, а не лечебный эффект!

— Под воздействием ботокса волосы сохнут, становятся ломкими и со временем могут начать выпадать, — добавляет Скакун.

Почему не стоит делать ботокс?

Как и любая косметическая процедура, ботокс имеет свои плюсы и минусы! По словам Татьяны Скакун, ботокс не улучшает рост волос и не восстанавливает их структуру, а лишь кратковременно улучшает внешний вид волосяного покрова.

Минусы ботокса для волос:

Процедура повреждает и сушит волосы. Происходит это из-за воздействия высокой температуры и агрессивных компонентов. Из-за потери влаги, ботокс приводит к ломкости и выпадению волос. После вымывания состава волосы становятся тяжелее и плотнее прилегают к голове. Как результат, уменьшается прикорневой объем. Более того, во время проведения процедуры возможно раздражение кожи головы и возникновение аллергической реакции.

По словам трихолога, когда эффект от ботокса исчезнет, за волосами нужно будет интенсивно ухаживать!

— Для того, чтобы отрастить здоровые волосы после ботокса, необходим комплекс уходовых средств (витаминов, микроэлементов) и процедур, назначенных трихологом, — говорит Скакун.

Кому можно делать ботокс?

Ботокс для волос можно делать тем девушкам, которые имеют слишком пушистые и кудрявые волосы. Также процедура подойдет при сухости, ломкости и отсутствии блеска.

Активные компоненты подходит женщинам с тонкими, пористыми волосами с секущимися кончиками. На самом деле процедуру можно делать любому, кто этого хочет! Но лучше обратиться к квалифицированному мастеру, который осмотрит волосы и подберет идеальную процедуру.

Обратите внимание, что ботокс не подходит для людей, страдающих псориазом волосистой части головы. Также существует еще несколько противопоказаний ботокса волос:

индивидуальная непереносимость компонентов;

грибковая инфекция кожи головы;

нарушение целостности кожных покровов (порезы, раны).