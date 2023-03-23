Сучасна індустрія краси дуже полегшує життя дівчатам. Найбільшу увагу красуні приділяють волоссю. Адже доглянуті та красиві пасма – невідʼємна ознака краси будь-якої жінки.

Тому дівчата все частіше обирають спеціальні процедури, які допомагають забезпечити гладкість волосся та зробити його рівним на кілька місяців.

Однією з таких популярних процедур є ботокс волосся. Факти ICTV дізнавалися, що таке ботокс волосся, кому варто робити процедуру та на що варто звернути увагу.

Зараз дивляться

Що таке ботокс волосся та для чого його роблять?

Лікар-дерматовенеролог, трихолог Тетяна Скакун зазначає, що ботокс – це процедура, яка спрямована на візуальне відновлення (зміцнення, зволоження) волосся.

– Процедура отримала свою назву завдяки використанню ботулотоксину, який додається до складу спеціальної маски або сироватки, наноситься на волосся, – додає лікар.

За словами трихолога, до складу ботоксу також можуть входити кератин, гіалуронова кислота, амінокислоти та вітаміни. Усі ці компоненти допомагають зволожити, живити та відновити пошкоджене волосся.

Як виконується процедура ботоксу для волосся?

Техніка ботоксу проводиться у три етапи:

Спершу майстер миє волосся. Потім поділяє волосся на зони та послідовно оброблює кожну комплексом активних речовин. Далі голову знову миють та наносять на волосся доглядові засоби.

– Ботокс для волосся можна робити три-чотири рази на рік. Результат тримається два-чотири місяці, – каже трихолог.

Процедура ботоксу волосся помилково вважається лікувальною! Так, після ботоксу дійсно покращується зовнішній вигляд волосся, проте порушується його структура і цілісність через руйнування білкових зв’язків.

Проте Скакун додає, що ця косметична процедура має низку переваг для волосся та шкіри голови. Лікар виділяє плюси ботоксу для волосся:

Процедура візуально збільшує обсяг волосся та робить його густішим й розсипчастим. Ботокс візуально зміцнює волосся, оскільки активні речовини в його складі містять білки та вітаміни. Також активні компоненти пом’якшують волосся, надаючи їм гладку та шовковисту текстуру. Ще поліпшується стан шкіри голови – ботокс допомагає зменшити подразнення та покращити кровообіг. Під час дії активних компонентів ботоксу, можна зменшити кількість випадіння волосся.

– Важливо розуміти, що ефект ботоксу для волосся тимчасовий, виключно візуальний, і вимагає регулярних процедур для підтримки результату, – каже трихолог.

Лікар додає, що насправді позитивний ефект, який радує дівчат, виникає шляхом комплексу активних речовин. Вони покривають волосся та роблять його візуальним здоровим. Але це лише візуальний, а не лікувальний ефект!

– Під впливом ботоксу волосся висушується, стає ламким і з часом може почати випадати, – додає Скакун.

Чому не варто робити ботокс?

Як і будь-яка косметична процедура, ботокс має свої плюси та мінуси! За словами Тетяни Скакун, ботокс не покращує ріст волосся та не відновлює його структуру, а лише короткочасно покращує зовнішній вигляд волосяного покриву.

Мінуси ботоксу для волосся:

Процедура пошкоджує та сушить волосся. Відбувається це через вплив високої температури й агресивних компонентів.

Через втрату вологи, ботокс призводить до ламкості та випадіння волосся.

Після вимивання складу волосся стає важчим та щільніше прилягає до голови. Як результат, зменшується прикореневий об’єм.

Ба більше, під час проведення процедури можливе подразнення шкіри голови та виникнення алергічної реакції.

За словами трихолога, коли ефект від ботоксу зникне, за волоссям потрібно буде інтенсивно доглядати!

– Для того, щоб відростити здорове волосся після ботоксу, необхідний комплекс доглядових засобів (вітамінів, мікроелементів) та процедур, призначених трихологом, – каже Скакун.

Кому можна робити ботокс?

Ботокс для волосся можна робити тим дівчатам, які мають занадто пухнасте та кудряве волосся. Також процедура підійде при сухості, ламкості та відсутність блиску.

Активні компоненти підходить жінкам з тонким, пористим волоссям з посіченими кінчиками. Насправді процедуру можна робити будь-якому, хто цього хоче! Але краще звернутися до кваліфікованого майстра, який огляне волосся та підбере ідеальну процедуру.

Зверніть увагу, що ботокс не підходить для людей, які страждають на псоріаз волосистої частини голови. Також існує ще кілька протипоказань ботоксу:

індивідуальна непереносимість компонентів;

грибкова інфекція шкіри голови;

порушення цілісності шкірних покривів (порізи, рани).