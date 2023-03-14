Сучасна індустрія краси значно полегшує життя дівчатам. Найбільшу увагу красуні приділяють бровам. Тренд останніх кількох років – густі й доглянуті брови.

Тому дівчата все частіше обирають різні техніки татуажу, які допомагають стати власницею красивих і природних брів.

Однією з таких популярних технік є пудрове напилення. Факти ICTV дізнавалися, що таке пудрові брови, кому можна робити процедуру та на що варто звернути увагу.

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Що таке пудрове напилення брів?

Топмайстриня та засновниця студії перманентного макіяжу Lbar Ксенія Кобилянська зазначає, що пудрові брови – це сучасна техніка внесення пігменту на шкіру для отримання красивих і гармонійних відтінків.

– У пудрових брів є кілька синонімів. Їх називають піксельні, нано-напилення, тіньове розтушовування, оксамитові брови тощо. Усе це, швидше, маркетингові кроки майстрів, а не різниця у техніці нанесення, – зазначає Кобилянська.

Насправді пудрові брови – принципово новий напрямок перманентного макіяжу. Це унікальна техніка, яка за своїм виконанням відрізняється від наявних.

– Секрет пудрового напилення таїться в мікропроколюванні голкою, крізь яку вводять пігмент. Майстер точково вводить пігмент, що створює ефект розтушування. Результат, без перебільшення, приголомшливий, – зазначає фахівчиня.

Після процедури брови здаються максимально натуральними, ніби ви їх просто нафарбували декоративною косметикою.

– Ефект пудрового напилення триває до двох років. Згодом пігмент світлішає, розщеплюється та безслідно виводиться організмом, – каже Кобилянська.

Спеціалістка додає, що сьогодні пудрові брови – це техніка, яка дарує дуже природний ефект, що складно візуально назвати перманентним макіяжем.

Варто зазначити, що під час виконання техніки рідні волоски зовсім не зачіпають, тому виключається ризик їхнього випадання або припинення росту. Це пов’язано з тим, що волосяні цибулини розташовані набагато глибше, ніж проникає пігмент.

Майстер впроваджує голку на глибину не більш ніж 1 мм – це найвищі шари шкіри.

Як відбувається процедура пудрового напилення та на що варто звернути увагу?

Ксенія Кобилянська зазначає, що процедура нанесення пудрових брів відбувається у кілька етапів:

Спершу майстер оглядає клієнта, виділяє його візуальні параметри, враховує особливості обличчя, а потім малює ескіз. За словами Кобилянської, не завжди форма, яку звикли бачити дівчата, буде гармонійною на обличчі. Далі майстер індивідуально підбирає колір пігменту, яким будуть напилювати ваші брови. Майстер повинен врахувати колір ваших очей, шкіри, волосся тощо. Після вибору кольору та ескізу починається сама процедура напилення брів. За словами Кобилянської, ця робота повинна займати не більш як 40 хв. Пудрові брови – техніка з мінімальним травмуванням шкіри, тому її можна виконувати без анестетика. Потім майстер має розповісти клієнту про особливості догляду за пудровими бровами.

– Вся процедура (з усіма етапами) займає не більше від 1,5 години. Із них не більш ніж 40 хвилин приділяється процедурі введення пігменту. Решта часу – малюнок ескізу та вибір кольору, – каже Ксенія.

На що звернути увагу під час процедури? Після того, як майстер намалює ескіз майбутнього напилення, він має обов’язково показати його вам! Лише після вашого погодження майстер може починати нанесення пудрових брів!

Кобилянська додає, що майстер також повинен порадитися з вами з приводу кольору майбутнього напилення!

– Якщо вам щось не подобається, майстер мусить допрацювати ескіз чи погратися з кольором на основі ваших побажань, – додає майстриня.

Особливості техніки пудрового напилення

Одна з особливостей техніки – можна використовувати кілька відтінків пігменту. Наприклад, зробити м’який перехід кольору від світлого відтінку до темного. Також за допомогою пудрових брів можна:

приховати будь-які недоліки у зоні навколо брів: шрами, рубці, будь-які видимі вроджені чи набуті дефекти;

виправити асиметрію, підкоригувати форму;

візуально підняти хвостик брів;

отримати бажаний колір;

створити або доповнити свій образ акуратними, гарними бровами.

– Техніка не має обмежень у віці, тому пудрове напилення брів роблять жінки будь-якої вікової категорії, – каже Кобилянська.

Кому можна робити процедуру пудрового напилення брів?

Загалом пудрове напилення можна робити майже усім, особливо:

Якщо у вас дуже світлі брови, а волосся при цьому темніше. У такому разі ніжне пудрове напилення вирівнює колір.

Якщо брови нерівномірні.

Якщо вам хочеться змінити колір та додати насиченості.

Якщо брови швидко вигоряють на сонці.

Найбільше пудрове напилення брів підходить блондинкам і дівчатам з русявим волоссям.

Але зверніть увагу, що пудрові брови протипоказані за умови:

алергічної реакції на препарати;

цукрового діабету;

інсулінозалежності;

гепатиту, СНІДу, ВІЛ;

поганого згортання крові, бронхіальної астми, підвищеного тиску, ниркової недостатності;

хронічних захворювань на стадії загострення;

онкології;

дерматиту;

якщо є ранки, подряпини, опіки та інші ушкодження в ділянці брів;

сивих волосин (не береться пігмент).