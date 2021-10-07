Как пользоваться глюкометром

Шаг 1. Настройка прибора после приобретения

Перед первым использованием глюкометр важно настроить.

Это можно сделать с помощью инструкции, которую указал производитель. Также в этом может помочь врач.

Важно ввести базовые параметры: дата, время, единицы измерения. На экране они должны отображаться корректно.

Также необходимо установить минимальные и максимальные показатели уровня глюкозы в крови, которые считаются критическими.

Нормальные показатели глюкозы в крови:

до приема пищи — от 3,5 до 5,5 ммоль/л;

после употребления еды — от 7 до 7,8 ммоль/л.

Однако важно помнить, что для каждого человека они индивидуальны и могут отличаться от общепринятых данных.

Перед использованием прибор можно протестировать с помощью жидкости, которая идет в наборе. Таким образом можно определить, исправен ли он и нормально ли реагирует на нанесение веществ.