Глюкометр (глюкозиметр) — специальный прибор, который используют для быстрого измерения уровня глюкозы (сахара) в крови.
Это небольшое приспособление с экраном, в наборе также ланцет (игла) для прокалывания пальца и тест-полоска, на которую наносится биологическая жидкость. Для замера используется капилярная или венозная кровь.
Глюкометр необходим людям, у которых есть нарушения обмена веществ.
— Это не рутинная процедура. Ее нужно проводить лишь по назначению врача – эндокринолога или терапевта. Зачастую в регулярных замерах уровня глюкозы в крови нуждаются те, у кого фиксируется предиабет или же диабет І или ІІ типа, — говорит врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.
Как пользоваться глюкометром
Шаг 1. Настройка прибора после приобретения
Перед первым использованием глюкометр важно настроить.
Это можно сделать с помощью инструкции, которую указал производитель. Также в этом может помочь врач.
Важно ввести базовые параметры: дата, время, единицы измерения. На экране они должны отображаться корректно.
Также необходимо установить минимальные и максимальные показатели уровня глюкозы в крови, которые считаются критическими.
Нормальные показатели глюкозы в крови:
- до приема пищи — от 3,5 до 5,5 ммоль/л;
- после употребления еды — от 7 до 7,8 ммоль/л.
Однако важно помнить, что для каждого человека они индивидуальны и могут отличаться от общепринятых данных.
Перед использованием прибор можно протестировать с помощью жидкости, которая идет в наборе. Таким образом можно определить, исправен ли он и нормально ли реагирует на нанесение веществ.
Шаг 2. Время и частота проведения замера
Измерять уровень сахара в крови нужно по тому графику, который назначил специалист. Зачастую это проводится два, три или даже четыре раза на день (утром, в обед и вечером, после сна и перед сном).
Разные производители указывают неодинаковое идеальное время для проведения замера: после пробуждения натощак, перед приемом пищи или после. Однако важно помнить, что если измерять глюкозу после еды, то должно пройти минимум два часа. При этом пить воду и несладкие напитки можно.
— Сразу после потребления еды делать замер нельзя. В этом случае практически у всех людей уровень сахара будет выше. После потребления углевода необходимо время, чтобы он прошел обработку, и подействовал инсулин, — продолжает Владислава Романюк.
Шаг 3. Подготовка к измерению глюкозы
Лучше делать замер в спокойном состоянии. Нежелательно, чтоб руки были слишком холодными. Хотя терапевт говорит, что температурные перепады особым образом не влияют на показатели глюкометра.
Также не имеет значения нанесение любых средств на руку — мыла, антисептиков, кремов.
— Вымыты или не вымыты руки — аппарату все равно. Наоборот, лучше тщательно очистить руки водой с мылом, обработать антисептиком, поскольку это инвазивная процедура. Хотя прокол и небольшой, но все равно это открытая рана, — объясняет терапевт.
Шаг 4. Настройка глюкометра перед использованием
Подготовка прибора зависит от его модели, однако есть общие базовые шаги:
- подготовить тест-полоски, заранее их открывать нельзя;
- включить глюкометр;
- достать одну полоску из контейнера;
- вставить тест-полоску в прибор;
- подготовить иглу для прокалывания.
Тест-полоски должны использоваться разово, повторно это делать нельзя.
Шаг 5. Как измерить уровень сахара в крови
- Взять ланцет в руку, зафиксировать его жестко и точным одним движением проколоть заранее очищенный участок кожи. При этом не стоит сильно давить, чтобы не травмироваться.
- Первую каплю крови стоит вытереть салфеткой. В ней содержится часть межклеточной жидкости, из-за чего прибор может показать неточные данные.
- Вторую каплю нанести на тест-полоску.
- Подождать, пока на экране отобразятся показатели.
- После этого извлечь использованную тест-полоску и выбросить ее.
Шаг 6. Значение показателей
При замере уровня сахара в крови нужно ориентироваться на регулярность процедуры и показатели в течение определенного периода, например недели, а не разовые.
— Если человек измерил сахар одномоментно, и он выше, это не означает, что есть диабет. Или если он ниже, то болезни нет. Уровень глюкозы очень изменчив, — объясняет терапевт.
По ее словам, на него может повлиять то, как человек спал, какой уровень активности у него был вчера, занимался ли он спортом, как, когда и что ел.