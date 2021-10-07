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глюкометр
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Как пользоваться глюкометром

7 октября 2021, 21:17 Людмила Грубнік

Глюкометр (глюкозиметр) — специальный прибор, который используют для быстрого измерения уровня глюкозы (сахара) в крови.

Это небольшое приспособление с экраном, в наборе также ланцет (игла) для прокалывания пальца и тест-полоска, на которую наносится биологическая жидкость. Для замера используется капилярная или венозная кровь.

Глюкометр необходим людям, у которых есть нарушения обмена веществ.

— Это не рутинная процедура. Ее нужно проводить лишь по назначению врача – эндокринолога или терапевта. Зачастую в регулярных замерах уровня глюкозы в крови нуждаются те, у кого фиксируется предиабет или же диабет І или ІІ типа, — говорит врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.

Как пользоваться глюкометром

Шаг 1. Настройка прибора после приобретения

Перед первым использованием глюкометр важно настроить.

Это можно сделать с помощью инструкции, которую указал производитель. Также в этом может помочь врач.

Важно ввести базовые параметры: дата, время, единицы измерения. На экране они должны отображаться корректно.

Также необходимо установить минимальные и максимальные показатели уровня глюкозы в крови, которые считаются критическими.

Нормальные показатели глюкозы в крови:

  • до приема пищи — от 3,5 до 5,5 ммоль/л;
  • после употребления еды — от 7 до 7,8 ммоль/л.

глюкометр

Однако важно помнить, что для каждого человека они индивидуальны и могут отличаться от общепринятых данных.

Перед использованием прибор можно протестировать с помощью жидкости, которая идет в наборе. Таким образом можно определить, исправен ли он и нормально ли реагирует на нанесение веществ.

Шаг 2. Время и частота проведения замера

Измерять уровень сахара в крови нужно по тому графику, который назначил специалист. Зачастую это проводится два, три или даже четыре раза на день (утром, в обед и вечером, после сна и перед сном).

Разные производители указывают неодинаковое идеальное время для проведения замера: после пробуждения натощак, перед приемом пищи или после. Однако важно помнить, что если измерять глюкозу после еды, то должно пройти минимум два часа. При этом пить воду и несладкие напитки можно.

— Сразу после потребления еды делать замер нельзя. В этом случае практически у всех людей уровень сахара будет выше. После потребления углевода необходимо время, чтобы он прошел обработку, и подействовал инсулин, — продолжает Владислава Романюк.

Шаг 3. Подготовка к измерению глюкозы

Лучше делать замер в спокойном состоянии. Нежелательно, чтоб руки были слишком холодными. Хотя терапевт говорит, что температурные перепады особым образом не влияют на показатели глюкометра.

глюкометр

Также не имеет значения нанесение любых средств на руку — мыла, антисептиков, кремов.

— Вымыты или не вымыты руки — аппарату все равно. Наоборот, лучше тщательно очистить руки водой с мылом, обработать антисептиком, поскольку это инвазивная процедура. Хотя прокол и небольшой, но все равно это открытая рана, — объясняет терапевт.

Шаг 4. Настройка глюкометра перед использованием

Подготовка прибора зависит от его модели, однако есть общие базовые шаги:

  • подготовить тест-полоски, заранее их открывать нельзя;
  • включить глюкометр;
  • достать одну полоску из контейнера;
  • вставить тест-полоску в прибор;
  • подготовить иглу для прокалывания.

Тест-полоски должны использоваться разово, повторно это делать нельзя.

Шаг 5. Как измерить уровень сахара в крови

  1. Взять ланцет в руку, зафиксировать его жестко и точным одним движением проколоть заранее очищенный участок кожи. При этом не стоит сильно давить, чтобы не травмироваться.
  2. Первую каплю крови стоит вытереть салфеткой. В ней содержится часть межклеточной жидкости, из-за чего прибор может показать неточные данные.
  3. Вторую каплю нанести на тест-полоску.
  4. Подождать, пока на экране отобразятся показатели.
  5. После этого извлечь использованную тест-полоску и выбросить ее.

глюкометр

Шаг 6. Значение показателей

При замере уровня сахара в крови нужно ориентироваться на регулярность процедуры и показатели в течение определенного периода, например недели, а не разовые.

— Если человек измерил сахар одномоментно, и он выше, это не означает, что есть диабет. Или если он ниже, то болезни нет. Уровень глюкозы очень изменчив, — объясняет терапевт.

По ее словам, на него может повлиять то, как человек спал, какой уровень активности у него был вчера, занимался ли он спортом, как, когда и что ел.

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