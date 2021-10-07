Глюкометр (глюкозиметр) – спеціальний прилад, який використовують для швидкого вимірювання рівня глюкози (цукру) у крові.
Це невелике пристосування з екраном, у наборі також ланцет (голка) для проколювання пальця і тест-смужка, на яку наноситься біологічна рідина. Для вимірювання використовується капілярна або венозна кров.
Глюкометр необхідний людям, у яких є порушення обміну речовин.
– Це не рутинна процедура. Її потрібно проводити лише за призначенням лікаря – ендокринолога або терапевта. Найчастіше регулярних вимірів рівня глюкози у крові потребують ті, у кого фіксується предіабет або ж діабет І чи ІІ типу, – каже лікар-терапевт клініки Оберіг Владислава Романюк.
Як користуватися глюкометром
Крок 1. Налаштування приладу після придбання
Перед першим використанням глюкометра важливо його налаштувати.
Це можна зробити за допомогою інструкції, яку вказав виробник. Також в цьому може допомогти лікар.
Важливо ввести базові параметри: дата, час, одиниці вимірювання. На екрані вони повинні відображатися коректно.
Також необхідно встановити мінімальні і максимальні показники рівня глюкози у крові, які вважаються критичними.
Нормальні показники глюкози у крові:
- до прийому їжі – від 3,5 до 5,5 ммоль/л;
- після вживання їжі – від 7 до 7,8 ммоль/л.
Однак важливо пам’ятати, що для кожної людини вони індивідуальні і можуть відрізнятися від затверджених даних.
Перед використанням прилад можна протестувати за допомогою рідини, яка є у наборі. Так можна визначити, чи справний він та чи нормально реагує на нанесення речовин.
Крок 2. Час і частота проведення вимірювання
Вимірювати рівень цукру у крові потрібно за тим графіком, який призначив фахівець. Найчастіше це проводиться два, три або навіть чотири рази на день (вранці, в обід і ввечері, після та перед сном).
Різні виробники вказують неоднаковий ідеальний час для проведення вимірювання: після пробудження натщесерце, перед прийомом їжі або після. Однак важливо пам’ятати, що якщо вимірювати глюкозу після їжі, то має пройти щонайменше дві години. Водночас пити воду і несолодкі напої можна.
– Одразу після споживання їжі робити вимірювання можна. Однак тоді майже у всіх людей рівень цукру буде вищим. Після споживання вуглеводу потрібен час, щоб він пройшов оброблення, і подіяв інсулін, – продовжує Владислава Романюк.
Крок 3. Підготовка до вимірювання глюкози
Краще робити вимірювання у спокійному стані. Небажано, щоб руки були занадто холодними. Хоча терапевт каже, що температурні перепади особливо не впливають на показники глюкометра.
Також не має значення нанесення будь-яких засобів на руку – мила, антисептиків, кремів.
– Вимиті або не вимиті руки – апарату все одно. Навпаки, краще ретельно очистити руки водою з милом, обробити антисептиком, оскільки це інвазивна процедура. Хоча прокол і невеликий, але все одно це відкрита рана, – пояснює терапевт.
Крок 4. Налаштування глюкометра перед використанням
Підготовка приладу залежить від його моделі, однак є загальні базові кроки:
- підготувати тест-смужки, заздалегідь їх відкривати не можна;
- увімкнути глюкометр;
- дістати одну смужку з контейнера;
- вставити тест-смужку у прилад;
- підготувати голку для проколювання.
Тест-смужки повинні використовуватися разово, повторно це робити не можна.
Крок 5. Як виміряти рівень цукру у крові
- Взяти ланцет у руку, зафіксувати його жорстко і точним одним рухом проколоти заздалегідь очищену ділянку шкіри. Водночас не варто занадто тиснути, щоб не травмуватися.
- Першу краплю крові варто витерти серветкою. У ній міститься частина міжклітинної рідини, через що прилад може показати неточні дані.
- Другу краплю нанести на тест-смужку.
- Почекати, доки на екрані відобразяться показники.
- Після цього витягти використану тест-смужку і викинути її.
Крок 6. Значення показників
Під час вимірювання рівня цукру у крові потрібно орієнтуватися на регулярність процедури і показники протягом певного періоду, наприклад тижня, а не разові.
– Якщо людина виміряла цукор одномоментно, і він вище, це не означає, що є діабет. Або якщо він нижчий, то хвороби немає. Рівень глюкози дуже мінливий, – пояснює терапевт.
За її словами, на нього може вплинути те, як людина спала, який рівень активності у неї був вчора, чи займалася вона спортом, як, коли і що їла.