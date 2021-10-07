Як користуватися глюкометром

Крок 1. Налаштування приладу після придбання

Перед першим використанням глюкометра важливо його налаштувати.

Це можна зробити за допомогою інструкції, яку вказав виробник. Також в цьому може допомогти лікар.

Важливо ввести базові параметри: дата, час, одиниці вимірювання. На екрані вони повинні відображатися коректно.

Також необхідно встановити мінімальні і максимальні показники рівня глюкози у крові, які вважаються критичними.

Нормальні показники глюкози у крові:

до прийому їжі – від 3,5 до 5,5 ммоль/л;

після вживання їжі – від 7 до 7,8 ммоль/л.

Однак важливо пам’ятати, що для кожної людини вони індивідуальні і можуть відрізнятися від затверджених даних.

Перед використанням прилад можна протестувати за допомогою рідини, яка є у наборі. Так можна визначити, чи справний він та чи нормально реагує на нанесення речовин.