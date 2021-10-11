Менструальная чаша — средство личной гигиены, которое могут использовать девушки и женщины во время менструации.

Это небольшое приспособление в форме колокола, изготовленное из резины, силикона или термоэластопласта.

В отличие от более популярных прокладок и тампонов это многоразовое средство. При правильном и бережном использовании менструальную чашу можно применять до 5-7 лет.

Среди ее главных преимуществ — экономия на ежемесячной покупке средств, многоразовость делает ее более экологичной, комфорт и защита от протекания, а также безопасность для здоровья, ведь нет прямого контакта с выделениями.

— Менструальная чаша очень удобна в использовании. В отличие от тампона она не влияет на микрофлору влагалища, не вызывает дискомфортных ощущений внутри вагины. Если сравнивать с прокладкой, то она позволяет носить абсолютно любую одежду, — говорит сексолог Анастасия Билозор.

Чашей могут пользоваться женщины любого возраста. Однако это средство личной гигиены не рекомендуется девочкам, которые не живут половой жизнью. Также средство желательно использовать лишь днем. Ночью его стоит заменить прокладками.

Как пользоваться менструальной чашей

Шаг 1. Как выбрать менструальную чашу Важный шаг при переходе на менструальную чашу — выбор средства личной гигиены. К этому вопросу нужно отнестись серьезно. Чаши имеют разный объем так же, как и прокладки и тампоны, и рассчитаны на разное количество менструальной крови. — Менструальные чаши очень важно выбрать по размеру и под ваше количество выделений, — отмечает гинеколог Мария Щербак. Желательно перед этим проконсультироваться с врачом. Сразу необходимо приобрести минимум две чаши, чтобы менять их в течение дня.

Шаг 2. Подготовка менструальной чаши После приобретения чашу нужно подготовить к использованию. Нельзя ее сразу вводить во влагалище. Перед первым использованием чашу нужно прокипятить в течение 5 минут. Лишь потом ее можно использовать.

Шаг 3. Как вставлять чашу внутрь влагалища — инструкция Вымыть руки с мылом. Занять удобное положение стоя, сидя или присев на корточки. Не нужно напрягать мышцы влагалища. Необходимо свернуть чашу, чтобы упростить ее введение. Одной рукой раздвинуть половые губы, второй — медленно и аккуратно поместить чашу внутрь влагалища. Чаша должна раскрыться внутри, важно, чтобы ее края плотно прилегали к стенкам вагины. Если не вышло, можно повернуть ее за хвостик. Необходимо, чтобы средство полностью находилось внутри влагалища, в том числе и его хвостик. Если чаша введена правильно, женщина не должна ощущать дискомфорт. Хотя, по словам Марии Щербак, необходимо время, чтобы она к ней привыкла. Менструальная чаша может находиться внутри до 12 часов, однако рекомендуется менять их каждые 2-3 часа.

Шаг 4. Как извлечь менструальную чашу Вымыть тщательно руки с мылом. Подготовить воду и мыло для очищения чаши. Присесть на корточки или на унитаз. Напрячь мышцы и попытаться вытолкнуть ее наружу, чтобы она опустилась пониже. Затем взять чашу за хвостик и аккуратно потянуть вниз. Если средство сильно прилегло к влагалищу, можно легко нажать на стенку, чтобы отделить его. В вертикальном положении извлечь чашу и вылить ее содержимое в унитаз. После этого можно вводить вторую, заранее подготовленную чашу.