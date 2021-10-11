Менструальна чаша – засіб особистої гігієни, який можуть використовувати дівчата і жінки під час менструації.

Це невеликий предмет у формі дзвону, виготовлений з гуми, силікону або термоеластопласту.

На відміну від популярніших прокладок і тампонів, він є багаторазовим. За умови правильного та дбайливого використання менструальну чашу можна застосовувати до 5-7 років.

Серед її головних переваг – економія на щомісячній купівлі засобів, комфорт та захист від протікання, безпека для здоров’я, адже немає прямого контакту з виділеннями. Багаторазовість робить її більш екологічною.

– Менструальна чаша дуже зручна у використанні. На відміну від тампона вона не впливає на мікрофлору піхви, не викликає дискомфорту всередині вагіни. Якщо порівнювати з прокладкою, то вона дозволяє носити абсолютно будь-який одяг, – каже сексолог Анастасія Білозор.

Чашею можуть користуватися жінки будь-якого віку. Однак це засіб особистої гігієни не рекомендується дівчаткам, які не живуть статевим життям. Також засіб бажано використовувати лише вдень. Вночі його варто замінити прокладками.

Як користуватися менструальною чашею

Крок 1. Як вибрати менструальну чашу Важливий крок під час переходу на менструальну чашу – вибір засобу особистої гігієни. До цього питання потрібно підійти серйозно. Чаші мають різний об’єм так само, як і прокладки та тампони, і розраховані на різну кількість менструальної крові. – Менструальну чашу дуже важливо вибрати за розміром і під вашу кількість виділень, – зазначає гінеколог Марія Щербак. Бажано перед цим проконсультуватися з лікарем. Одразу необхідно придбати щонайменше дві чаші, щоб змінювати їх протягом дня.

Крок 2. Підготовка менструальної чаші Після придбання чашу потрібно підготувати до використання. Не можна її одразу вводити у піхву. Перед першим використанням чашу потрібно прокип’ятити протягом 5 хвилин. Лише потім її можна використовувати.

Крок 3. Як вставляти чашу всередину піхви – інструкція Вимити руки з милом. Перебувати у зручному положенні стоячи, сидячи або присівши навпочіпки. Не потрібно напружувати м’язи піхви. Згорнути чашу, щоб спростити її введення. Однією рукою розсунути статеві губи, другою – повільно та акуратно помістити чашу всередину піхви. Чаша має розкритися всередині, її краї повинні щільно прилягти до стінок вагіни. Якщо не вийшло, можна повернути її за хвостик. Засіб повинен перебувати всередині піхви, зокрема його хвостик. Якщо чаша введена правильно, жінка не має відчувати дискомфорт. Хоча, за словами Марії Щербак, потрібен час, щоб вона до неї звикла. Менструальна чаша може перебувати всередині до 12 годин, проте рекомендується змінювати їх кожні 2-3 години.

Крок 4. Як витягти менструальную чашу Вимити ретельно руки з милом. Підготувати воду і мило для очищення чаші. Сісти навпочіпки або на унітаз. Напружити м’язи і спробувати виштовхнути її назовні, щоб вона опустилася нижче. Потім взяти чашу за хвостик й акуратно потягнути вниз. Якщо засіб занадто прилягає до стінки піхви, можна легко натиснути на стінку, щоб відокремити його. У вертикальному положенні витягти чашу і вилити її вміст до унітазу. Після цього можна вводити другу, заздалегідь підготовлену чашу.