В противовес тем, кто стремится похудеть, некоторые, наоборот, обеспокоены дефицитом массы тела. Как быстро набрать вес, не навредив здоровью — в материале Факты ICTV.

Почему возникает дефицит массы тела

Потеря веса может быть следствием различных факторов: недостаточного питания, ускоренного метаболизмв, генетических факторов, стресса или заболеваний (рак, сахарный диабет и т.д.).

Как определить дефицит веса

С помощью физического осмотра, измерения толщины подкожно-жировой клетчатки и индекса массы тела (ИМТ), который вычисляется по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/(рост (м)2. То есть массу тела надо разделить на двойной рост.

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Коэффициент нормы обычно находится в диапазоне от 18,5 до 24,9. Если ИМТ меньше 18,5, это может свидетельствовать о недостаточном весе.

Низкая масса тела может привести к серьезным осложнениям, таким как хроническая усталость, слабость мышц, проблемы с пищеварением, депрессия, анемия или сердечные заболевания. Чтобы узнать, как набрать вес, читайте советы специалиста.

Как быстро набрать вес

Чтобы набрать вес путем увеличения мышечной массы, важно придерживаться сбалансированного правильного питания. Рацион должен содержать достаточное количество калорий, белков, жиров и углеводов.

Высококачественные белки — мясо курицы, индейки, говядина, рыба, яйца, молочные продукты, тофу, фасоль и другие бобовые помогут восстановить мышечную массу.

Сложные углеводы, такие как крупы, макаронные изделия из цельнозерновой муки, фрукты, овощи добавят энергии.

Здоровые жиры (оливковое, льняное, кунжутное масло), орехи, семена, авокадо очень важны для поддержания гормонального баланса и здоровья кожи. Но стоит избегать трансжиров и вредных жиров, которые содержат обработанные продукты, полуфабрикаты и фастфуд.

Специалисты также рекомендуют увеличить количество приемов пищи в день, добавив в рацион перекусы между основными приемами пищи.

— Но прежде чем начать программу набора веса, стоит обратиться к специалисту, который предоставит индивидуальные советы и рекомендации в соответствии с вашими потребностями, — советует диетолог Кэтрин Зерацки.

По ее словам, важно также вести дневник для подсчета количества потребленных калорий, избегать низкокалорийных напитков и заниматься физическими упражнениями для наращивания мышц и поддержания общего здоровья. Например, силовые и кардиотренировки помогут быстро увеличить массу и повысить аппетит.

Источник: Mayo Clinic