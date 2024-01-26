На противагу тим, хто прагне схуднути, дехто, навпаки, занепокоєний дефіцитом маси тіла. Як швидко набрати вагу, не зашкодивши здоров’ю — у матеріалі Факти ICTV.

Чому виникає дефіцит маси тіла

Втрата ваги може бути наслідком різних чинників: недостатнього харчування, прискореного метаболізму, генетичних факторів, стресу або захворювань (рак, цукровий діабет тощо).

Як визначити дефіцит ваги

За допомогою фізичного огляду, вимірювання товщини підшкірно-жирової клітковини та індексу маси тіла (ІМТ), який обчислюється за формулою: ІМТ = маса тіла (кг)/(зріст (м)2. Тобто масу тіла треба поділити на подвійний зріст.

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Коефіцієнт норми зазвичай лежить у діапазоні від 18,5 до 24,9. Якщо ІМТ менше 18,5, це може свідчити про недостатню вагу.

Низька маса тіла може призвести до серйозних ускладнень, як-от хронічна втома, слабкість м’язів, проблеми з травленням, депресія, анемія чи серцеві захворювання. Щоб дізнатися, як набрати вагу, читайте поради фахівця.

Як швидко й ефективно набрати вагу

Щоб набрати вагу шляхом збільшення м’язової маси, важливо дотримуватися збалансованого правильного харчування. Раціон має містити достатню кількість калорій, білків, жирів і вуглеводів.

Високоякісні білки — м’ясо курки, індички, яловичина, риба, яйця, молочні продукти, тофу, квасоля та інші бобові допоможуть відновити м’язову масу.

Складні вуглеводи, як-от крупи, макаронні вироби з цільнозернового борошна, фрукти, овочі додадуть енергії.

Здорові жири (оливкова, лляна, кунжутна олія), горіхи, насіння, авокадо дуже важливі для підтримки гормонального балансу та здоров’я шкіри. Але варто уникати трансжирів та шкідливих жирів, які містять оброблені продукти, напівфабрикати та фастфуд.

Фахівці також рекомендують збільшити кількість прийомів їжі на день, додавши до раціону перекуси між основними прийомами їжі.

— Але перш ніж розпочати програму набору ваги, варто звернутися до фахівця, який надасть індивідуальні поради та рекомендації відповідно до ваших потреб, — радить дієтологиня Кетрін Зерацьки.

За її словами, важливо також вести щоденник для підрахунку кількості спожитих калорій, уникати низькокалорійних напоїв та займатися фізичними вправами для нарощування м’язів та підтримки загального здоров’я. Наприклад, силові та кардіотренування допоможуть швидко збільшити масу та підвищити апетит.

Джерело: Mayo Clinic