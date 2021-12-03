Как научиться видеть осознанные сны – рекомендации нейробиолога

Многие считают, что сны относятся к сфере бессознательного, что их нельзя контролировать. Однако нейробиолог, научный писатель и автор книг Кристиан Джарретт говорит, что на них можно влиять.

Такие сновидения называются осознанными. Человек понимает, что спит и видит сон, может влиять на развитие сюжета и на следующее утро помнить его.

Кристиан Джарретт озвучил методы, которые помогут стать режиссером своих снов.

Топ-3 способа

Тестирование на реальность

Нейробиолог предлагает выработать своеобразную привычку, которая поможет проверять, спите вы или нет. Можно попробовать ущипнуть себя или проверить, проходят ли пальцы сквозь ладонь.

— Идея состоит в том, что если вы привыкнете делать это во время бодрствования, вы, скорее всего, попробуете это во время сна. Когда вы это все же сделаете во сне, то осознаете, что спите, и сон станет осознанным, — говорит Кристиан Джарретт.

Преждевременное пробуждение

Можно попробовать завести будильник на несколько часов раньше необходимого времени пробуждения. После этого нужно опять заснуть. Оторвав себя от глубоко сна, человек переходит к быстрой стадии, на которой ему легче контролировать свой сон.

Мантры-аффирмации

Специалист советует перед сном повторять самому себе фразу “В следующий раз, когда я засну, я буду помнить, что я сплю”.

По его словам, это может помочь увидеть осознанный сон.

Источник: Science Focus