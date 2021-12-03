Як навчитися бачити усвідомлені сни – рекомендації нейробіолога

Багато хто вважає, що сни належать до сфери несвідомого, що їх не можна контролювати. Проте нейробіолог, науковий письменник та автор книг Крістіан Джарретт каже, що на них можна впливати.

Такі сновидіння називають усвідомленими. Людина розуміє, що спить і бачить сон, може впливати на розвиток сюжету і наступного ранку пам’ятати його.

Крістіан Джарретт озвучив методи, що допоможуть стати режисером своїх снів.

Топ-3 способи

Тестування на реальність

Нейробіолог пропонує виробити своєрідну звичку, яка допоможе перевіряти, спите ви чи ні. Можна спробувати ущипнути себе або перевірити, чи пальці проходять крізь долоню.

– Ідея полягає в тому, що якщо ви звикнете робити це вдень, ви, найімовірніше, спробуєте це під час сну. Коли ви це все ж таки зробите уві сні, то усвідомите, що спите, і сон стане усвідомленим, – каже Крістіан Джарретт.

Передчасне пробудження

Можна спробувати завести будильник на кілька годин раніше, ніж потрібно. Після цього треба знову заснути. Відірвавши себе від глибоко сну, людина переходить до швидкої стадії, під час якої легше контролювати свій сон.

Мантри-афірмації

Фахівець радить перед сном повторювати самому собі фразу “Наступного разу, коли я засну, я пам’ятатиму, що я сплю”.

За його словами, це може допомогти побачити усвідомлений сон.

Джерело: Science Focus