Пчелиный мед — один из самых полезных продуктов, в составе которого обнаружено более 400 различных компонентов. Это настоящее чудо природы, вмещающее в себя большинство элементов таблицы Менделеева. Он насыщен аминокислотами и биологически активными соединениями. Мед — незаменимый пищевой продукт.
Чтобы ощутить всю его пользу, необходимо употреблять натуральный мед, без добавления сахара и других примесей. Как проверить, натуральный мед или нет — читайте на Фактах ICTV.
Как проверить мед на сахар
Чтобы увеличить объем продукта, некоторые производители добавляют к меду различные примеси. Это может быть мука, крахмал, патока, но чаще всего используют белый сахар. Он помогает скрыть некачественные свойства продукта. Мы рассказываем, как самостоятельно проверить мед на сахар.
- Попробуйте проверить мед водой. Для этого чайную ложку меда размешайте в чашке теплого чая (именно теплого, а не кипятка). Если мед натуральный, он полностью растворится в напитке. Если есть добавление сахара, вы получите осадок на чашке.
- Возьмите бумажную салфетку или полотенце и нанесите каплю меда. Если вокруг нее появится влажный след, это будет подтверждением того, что в меде присутствует сахар.
- Осторожно подожгите бумажку, на которой есть капля меда. Если нанесенный продукт натуральный, то он не потемнеет и не сгорит при контакте с огнем. Однако, если в меде есть сахар, то он превратится в уголь.
- Возьмите мякиш белого хлеба и положите его на 10 минут в тарелочку с медом. Если продукт натуральный, хлеб станет более твердым. Мед с добавлением сахара, наоборот, сделает хлеб раскисшим и слишком мягким.
Как проверить, натуральный мед или нет: советы и лайфхаки
Прежде всего подлинность меда можно проверить по внешнему виду. Натуральный продукт должен быть тягучим и содержать не более 17-20% воды. Чтобы проверить, не разбавлен ли мед водой, возьмите ложку или палочку, если покупаете на рынке, и наберите на нее продукт. Качественный мед будет тянуться ниточкой, с добавлением воды — мгновенно топиться в массе.
При нагревании натуральный мед также тянется. Попробуйте нагреть и намотать его на ложку. Мед с добавлением сахарного сиропа будет стекать, а натуральный, наоборот, будет хорошо накручиваться.
Натуральность меда можно проверить через его вес. Стоит помнить, что натуральный мед тяжелый. Литр настоящего меда весит примерно полтора килограмма.
Признаки настоящего меда:
- консистенция должна быть однородная;
- мед должен плавно стекать с ложки;
- натуральный продукт вызывает першение в горле;
- продукт имеет приятный аромат.
Часто людей беспокоит наличие сверху пены и пузырьков. Не стоит волноваться. Это свидетельствует о том, что мед натуральный и богат глюкозой. Поэтому она кристаллизуется на верхушке банки.