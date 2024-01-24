Бджолиний мед — один з найкорисніших продуктів, у складі якого виявлено більш як 400 різних компонентів. Це справжнє диво природи, що вміщує у собі більшість елементів таблиці Менделєєва. Він насичений амінокислотами й біологічно активними сполуками. Мед — незамінний харчовий продукт.

Щоб відчути всю його користь, необхідно куштувати натуральний мед, без додавання цукру та інших домішок. Як перевірити, натуральний мед чи ні — читайте на Фактах ICTV.

Як перевірити мед на цукор

Щоб збільшити об’єм продукту, деякі виробники додають до меду різні домішки. Це може бути борошно, крохмаль, патока, але найчастіше використовують білий цукор. Він допомагає приховати неякісні властивості продукту. Ми розповідаємо, як самостійно перевірити мед на цукор.

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Спробуйте перевірити мед водою. Для цього чайну ложку меду розмішайте у чашці теплого чаю (саме теплого, а не окропу). Якщо мед натуральний, він повністю розчиниться у напої. Якщо є додавання цукру, ви отримаєте осад на чашці.

Візьміть паперову серветку чи рушник та нанесіть краплину меду. Якщо навколо неї з’явиться вологий слід, це буде підтвердженням того, що у меді присутній цукор.

Обережно підпаліть папірець, на якому є крапля меду. Якщо нанесений продукт натуральний, то він не потемнішає й не згорить під час контакту з вогнем. Проте, якщо в меді є цукор, то він перетвориться на вугілля.

Візьміть м’якуш білого хліба та покладіть його на 10 хвилин до тарілочки з медом. Якщо продукт натуральний, хліб стане твердішим. Мед з додаванням цукру, навпаки, зробить хліб розкислим та занадто м’яким.

Як перевірити, натуральний мед чи ні: поради та лайфхаки

Перш за все справжність меду можна перевірити за зовнішнім виглядом. Натуральний продукт має бути тягучим і містити не більше 17-20% води. Щоб перевірити, чи не розбавлений мед водою, візьміть ложку або паличку, якщо купуєте на ринку, та наберіть на неї продукт. Якісний мед буде тягнутися ниточкою, з додаванням води — миттєво топитися в масі.

При нагріванні натуральний мед також тягнеться. Спробуйте нагріти та намотати його на ложку. Мед з додаванням цукрового сиропу стікатиме, а натуральний, навпаки, добре накручуватиметься.

Натуральність меду можна перевірити через його вагу. Варто пам’ятати, що натуральний мед важкий. Літр справжнього меду важить приблизно півтора кілограма.

Ознаки справжнього меду:

консистенція має бути однорідна;

мед повинен плавно стікати з ложки;

натуральний продукт викликає першіння в горлі;

продукт має приємний аромат.

Часто людей турбує наявність зверху піни та бульбашок. Не варто хвилюватися. Це свідчить про те, що мед натуральний і багатий на глюкозу. Тому вона кристалізується на верхівці банки.