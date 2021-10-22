Как повысить давление в домашних условиях

Показатели артериального давления, когда оно в норме – 120/80 мм рт. ст.

Но если ваше давление незначительно отличается от нормы в сторону повышения или понижения – это еще не беда. Главное, чтобы отклонения не стали слишком большими и постоянными.

Сегодня поговорим о низком давлении, и как повысить его в домашних условиях.

— Низким уже считается артериальное давление 90/60 мм рт. ст., — говорит врач-терапевт Марина Ерина. – Но если вы чувствуете себя отлично с такими показателями, то повышать его не стоит. А вот если вас беспокоит головокружение, слабость, тахикардия, или оно понижается до 80/50 мм рт. ст., нужно принимать меры.

Для начала обратитесь к врачу. По результатам анамнеза он решит, назначить ли вам дополнительное обследование или сразу необходимые медикаменты.

Если пониженное давление не является симптомом более серьезной патологии, повысить его можно в домашних условиях при помощи привычных средств.

Первое, и самое популярное средство, повышающее показатели на манометре – кофе. Он сужает и тонизирует сосуды благодаря кофеину. Чашка крепкого натурального кофе приведет давление в норму. Однако не стоит злоупотреблять этим средством, особенно людям с нестабильной нервной системой.

Таким поможет чай. Не имеет значения, черный или зеленый. В нем также есть кофеин и танин, который придет чаю терпкость. Слабо заваренный чай расслабляет, а вот крепкий – бодрит. Если крепкий чай слишком терпок, добавьте в него молока.

Ни в кофе, ни в чай не нужно добавлять сахар.

Чтобы ускорить процесс попадания тонизирующего средства в кровь и продлить действие танина и кофеина, в напитки можно добавить столовую ложку коньяка. Если вы не за рулем, конечно.

Настойки

Людям, страдающим от гипотонии (пониженного давления), нужно в аптечке держать целебные настойки тонизирующих трав. Но прежде чем их использовать, внимательно прочитайте инструкцию. Нет ли у вас противопоказаний к ним.

Эффект от настоек — не быстрый. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно принимать препараты в течение месяца.

Настойка женьшеня. Это универсальное средство. При гипотонии – поднимает давление, при гипертонии – понижает.

Настойка элеутерококка. Сильнодействующее средство. Не стоит его принимать во второй половине дня. Может начаться бессонница.

Настойка бессмертника. Принимать по 20-30 капель в день. Укрепляет сосуды и нормализует сон.

Наладив сон, нужно придерживаться режима дня, разумно сочетать нагрузки с отдыхом. Хорошее средство для сосудистой системы – контрастный душ. Он тонизирует сосуды, и проблемы с давлением исчезают.

Вот такие нехитрые домашние способы помогут вам чувствовать себя бодро и здорово.

Нормализовать артериальное давление можно также при помощи йоги. Она уравновешивает, успокаивает нервную систему.