Показники артеріального тиску, коли він у нормі – 120/80 мм рт. ст.

Але якщо ваш тиск незначно відрізняється від норми у бік підвищення або зниження – це ще не біда. Головне, щоб відхилення не стали занадто великими і постійними.

Сьогодні поговоримо про низький тиск, і як підвищити його у домашніх умовах.

– Низьким вже вважається артеріальний тиск 90/60 мм рт. ст., – каже лікар-терапевт Марина Єріна. – Але якщо ви почуваєтеся добре з такими показниками, то підвищувати його не варто. Однак якщо вас турбує запаморочення, слабкість, тахікардія, або тиск знижується до 80/50 мм рт. ст., потрібно вживати заходів.

Для початку зверніться до лікаря. За результатами анамнезу він вирішить, призначити вам додаткове обстеження або відразу необхідні медикаменти.

Якщо знижений тиск не є симптомом більш серйозної патології, підвищити його можна в домашніх умовах за допомогою звичних засобів.

Перший, і найпопулярніший засіб, що підвищує показники на манометрі – кава. Вона звужує і тонізує судини завдяки кофеїну. Чашка міцної натуральної кави поверне тиск до норми. Однак не варто зловживати цим засобом, особливо людям із нестабільною нервовою системою.

Таким допоможе чай. Не має значення, чорний або зелений. У ньому також є кофеїн і танін, який надає чаю терпкого смаку. Слабо заварений чай розслаблює, а ось міцний – бадьорить. Якщо міцний чай занадто терпкий, додайте у нього молока.

Ані в каву, ані у чай не потрібно додавати цукор.

Щоб прискорити процес потрапляння тонізуючого засобу в кров і продовжити дію таніну й кофеїну, у напій можна додати столову ложку коньяку. Якщо ви не за кермом, звісно.

Настоянка

Людям, що страждають від гіпотонії (зниженого тиску), потрібно в аптечці тримати цілющі настоянки тонізуючих трав. Але перш ніж їх використовувати, уважно прочитайте інструкцію. Чи немає у вас протипоказань до них.

Ефект від настоянок не швидкий. Для того, щоб відчувати себе добре, потрібно приймати препарати протягом місяця.

Настоянка женьшеню. Це універсальний засіб. При гіпотонії – піднімає тиск, при гіпертонії – знижує.

Настоянка елеутерококу. Сильнодіючий засіб. Не варто його приймати у другій половині дня. Може виникнути безсоння.

Настоянка цмину (безсмертника). Приймати по 20-30 крапель на день. Зміцнює судини і нормалізує сон.

Налагодивши сон, потрібно дотримуватися режиму дня, розумно поєднувати навантаження із відпочинком. Хороший засіб для судинної системи – контрастний душ. Він тонізує судини, і проблеми з тиском зникають.

Ось такі нехитрі домашні засоби допоможуть вам відчувати себе бадьоро і здорово.

Нормалізувати артеріальний тиск можна також за допомогою йоги. Вона врівноважує, заспокоює нервову систему.