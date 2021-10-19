Как правильно пользоваться тампонами

Тампоны — это средство женской гигиены, которое используется во время менструации. Они бывают разных размеров: для слабых, умеренных и интенсивных выделений.

В использовании тампонов есть плюсы. Они собирают жидкость внутри тела, позволяя избегать запаха и неприятных ощущений. Также тампоны незаметны под одеждой и защищают от протеканий. Они дают возможность заниматься спортом и плаванием. Однако гинекологи советуют во время менструации все же избегать сильных физических нагрузок. Тампоны гигиеничны, то есть они не загрязняют кожу снаружи.

Однако есть и минусы: риск развития синдрома токсического шока, сложности с определением срока смены тампона.

Эти средства гигиены достаточно просты в использовании, но необходимо соблюдать определенные правила.

1. Выбрать для себя тампоны с нужным количеством капель Для начала необходимо определиться, какие тампоны подходят женщине. Они отличаются количеством капель, которые указывают на поглощение жидкости. Тампоны бывают на две, три и на четыре капли. Количество капель необходимо выбирать ввиду обильности выделений. Например, если девушка еще не живет половой жизнью, то стоит обратить внимание на тампоны с минимальной поглощающей активностью (по две капли). И только впоследствии переходить на тампоны с 3-4 каплями. В то же время не рекомендуется использовать тампоны в первые дни после родов, однако после восстановления менструального цикла никаких ограничений нет. Также не стоит использовать их во время секса.

2. Перед тем, как взять в руки тампон, необходимо помыть руки Мытье рук перед введением тампона ни в коем случае нельзя пропускать, чтобы исключить попадание бактерий во влагалище. Затем необходимо взять тампон и провернуть верхнюю и нижнюю часть его обертки в противоположных направлениях. Обертку надо удалить, держа тампон за нижнюю часть.

3. Расправить нитку тампона Потяните нить, чтобы ее расправить. Затем упритесь пальцем в дно тампона.

4. Присесть на корточки или же присогнуть ноги, широко их расставив В таком положении комфортнее всего вводить тампон. Также необходимо полностью расслабиться. Ведь иногда из-за стресса и перенапряжения могут появляться неприятные болевые ощущения во время введения средства гигиены.

5. Осторожно раздвинуть половые губы и ввести тампон Тампон необходимо ввести во влагалищное отверстие, которое расположено между отверстием мочевыводящего канала и анальным отверстием. Кончик тампона нужно наклонять на себя, ведь анатомически влагалище немного изогнуто. Если тампон с аппликатором, нужно: взять аппликатор за нижнюю внешнюю часть трубки указательными и большими пальцами;

вставить закругленный кончик аппликатора во влагалище;

указательным пальцем осторожно протолкнуть нижнюю часть аппликатора во внешнюю; После введения средства гигиены женщина не должна испытывать дискомфорт. Идеально — он вообще не должен ощущаться внутри. Если же женщине не комфортно двигаться, сидеть, стоять — это значит, что тампон введен неправильно. Но стоит помнить, что он не может застревать внутри.