Як правильно користуватися тампонами

Тампони – це засіб жіночої гігієни, який використовується під час менструації. Вони бувають різних розмірів: для слабких, помірних та інтенсивних виділень.

У використанні тампонів є плюси. Вони збирають рідину всередині тіла, дозволяючи уникати запаху і неприємних відчуттів. Також тампони непомітні під одягом та захищають від протікань. Вони дають можливість займатися спортом та плаванням. Проте гінекологи радять під час менструації все ж уникати сильних фізичних навантажень. Тампони гігієнічні, тобто вони не забруднюють шкіру зовні.

Проте є й мінуси: ризик розвитку синдрому токсичного шоку, складнощі з визначенням терміну зміни тампону.

Ці засоби гігієни досить прості у використанні, але необхідно дотримуватися певних правил.

1. Обрати для себе тампони з потрібною кількістю крапель Для початку необхідно визначитися, які тампони підходять жінці. Вони відрізняються кількістю крапель, які вказують на поглинання рідини. Тампони бувають на дві, три та на чотири краплі. Кількість крапель необхідно обирати, зважаючи на рясність виділень. Наприклад, якщо дівчина ще не живе статевим життям, то варто користуватися тампонами з мінімальною поглинальною активністю (на дві краплі). І тільки згодом переходити на тампони з 3-4 краплями. Водночас не рекомендується використовувати тампони в перші дні після пологів, проте після відновлення менструального циклу ніяких обмежень немає. Також не варто використовувати їх під час сексу.

2. Перед тим, як взяти до рук тампон, необхідно помити руки Миття рук перед введенням тампону у жодному випадку не можна пропускати, щоб унеможливити потрапляння бактерій у піхву. Потім необхідно взяти тампон та провернути верхню та нижню частину його обгортки у протилежних напрямках. Обгортку треба видалити, тримаючи тампон за його нижню частину.

3. Розправити нитку тампона Потягніть нитку, щоб її розправити, а також впріться пальцем у дно тампона.

4. Присісти навпочіпки або ж призігнути ноги, широко їх розставивши У такому положенні найкомфортніше вводити тампон. Також необхідно повністю розслабитися. Адже інколи через нервування та перенапруження можуть з’являтися неприємні больові відчуття під час введення засобу гігієни.

5. Обережно розсунути статеві губи та ввести тампон Тампон необхідно ввести у вагінальний отвір, який розташований між отвором сечовивідного каналу та анальним отвором. Кінчик тампону варто нахиляти на себе, адже піхва анатомічно трішки вигнута. Якщо тампон з аплікатором, треба: взяти аплікатор за нижню зовнішню частину трубки вказівними та великими пальцями;

вставити заокруглений кінчик аплікатора у піхву;

вказівним пальцем обережно проштовхнути нижню частину аплікатора у зовнішню. Після введення засобу гігієни жінка не повинна відчувати дискомфорт. Ідеально – він взагалі не має відчуватися всередині. Якщо ж жінці не комфортно рухатися, сидіти, стояти – це означає, що тампон введений неправильно. Але варто пам’ятати, що він не може застрянути всередині.