Ежедневно люди проводят по меньшей мере несколько часов в постели. Качество этого времени непосредственно влияет на физическое и психическое здоровье.

Врач-сомнолог Ольга Козик рассказала Фактам ICTV, в каком положении рекомендуется спать и почему это важно.

Что происходит с организмом во время сна

— Мы спим треть жизни, значение сна трудно переоценить, поэтому очень важно именно правильно спать, — отмечает эксперт.

Сон начинается с быстрой фазы, ее за всю ночь должно быть 20-30%. Именно в это время люди видят сны и происходит анализ гигабайтов информации, полученной за день.

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Далее человек начинает углубляться в сон и попадает в медленную фазу, ее за всю ночь должно быть больше всего: 55-65%.

Во время нее происходит буквально перезагрузка всей системы. В этой фазе мышцы больше расслабляются, здесь труднее проснуться, чем в быстрой фазе.

— Вся информация должна быть отсортирована на актуальную и неактуальную и перенесена из временного хранилища гиппокампа, в более постоянное — кору головного мозга. Все ненужное уходит в так называемую свалку памяти, — рассказывает сомнолог.

Когда мышцы человека совсем расслаблены, дыхание замедленное и поверхностное, человек может погрузиться в глубокую фазу сна.

Ее за всю ночь должно быть 15-20%. Именно в эту фазу сна вся актуальная информация складывается в нужные пазлы, человек получает инсайты и решения нужных задач.

— Эта фаза сна самая важная для сохранения молодости, исцеления органов и предотвращения болезней. Именно здесь происходит уничтожение раковых клеток, регуляция гормональной системы, выработка иммунных факторов, уничтожение бета-амилоидного белка, который вызывает болезнь Альцгеймера, — говорит специалист.

В глубокой фазе сна человека чрезвычайно трудно разбудить, он будто спит мертвым сном. Будить спящего в этой фазе сна чрезвычайно пагубно для здоровья.

Во время сна наш организм проходит ряд важных физиологических процессов, поэтому важно узнать, как правильно спать, и придерживаться советов.

В это время происходит восстановление тканей и клеток. Специалисты считают, что наибольшее восстановление происходит в первой половине ночи, когда организм вырабатывает гормоны роста, необходимые для регенерации тканей и восстановления мышц.

Как правильно спать: удобные позы

Сомнологи считают, что правильно спать на спине или на боку, избегая положения на животе.

— Спать лучше всего на боку. Если человек здоров, то на любом. Если есть больной орган, то на противоположном от больного, — говорит эксперт.

Если, например, это отит правого уха, тогда спать следует на левом боку, пока не пройдет заболевание.

Если больна печень — а она расположена справа — человеку надо взять за привычку спать на левом боку.

Если есть проблемы с правой почкой, то спать следует на левом боку. Эти советы улучшат самочувствие.

Сон на боку способствует соответствующему положению позвоночника и уменьшению проблем со сном.

Во время сна на спине тело равномерно распределяет вес, предотвращая напряжение на спинном столбе.

Почему важно спать правильно

— Если человек спит в неправильном положении, то, вероятно, происходят нарушения в глубокой фазе сна, что соответственно отражается на здоровье, — объясняет врач.

Что будет если неправильно спать:

ухудшении иммунитета;

увеличение риска возникновения болезни Альцгеймера;

значительно возрастает риск раковых заболеваний;

увеличивается риск перед депрессивных и депрессивных состояний;

возрастают шансы развития неврозов;

преждевременное старение;

сбои в функционировании жизненно важных органов;

возрастает риск сердечных заболеваний.

Сон в правильном положении — ключ к хорошему самочувствию и сохранению здоровья.