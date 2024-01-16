Щодня люди проводять щонайменше кілька годин у ліжку. Якість цього часу безпосередньо впливає фізичне та психічне здоров’я.

Лікар-сомнолог Ольга Козик розповіла Фактам ICTV, в якому положенні рекомендовано спати та чому це важливо.

Що відбувається з організмом під час сну

– Ми спимо третину життя, значення сну важко переоцінити, тому дуже важливо саме правильно спати, – наголошує експертка.

Сон починається зі швидкої фази, її за всю ніч має бути 20-30%. Саме в цей час люди бачать сни та відбувається аналіз гігабайтів інформації, отриманої за день.

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Далі людина починає заглиблюватися в сон і потрапляє у повільну фазу, її за всю ніч має бути найбільше: 55-65%.

Під час неї відбувається буквально перезавантаження всієї системи. У цій фазі мʼязи більше розслабляються, тут важче прокинутися, ніж у швидкій фазі.

– Вся інформація має бути відсортована на актуальну та неактуальну і перенесена з тимчасового сховища гіппокампа, в більш постійне – кору головного мозку. Все непотрібне йде у так зване звалище пам’яті, – розповідає сомнолог.

Коли м’язи людини зовсім розслаблені, дихання сповільнене і поверхове, людина може зануритися у глибоку фазу сну.

Її за всю ніч має бути 15-20%. Саме у цю фазу сну вся актуальна інформація складається у потрібні пазли, людина отримує інсайти та рішення потрібних завдань.

– Ця фаза сну найважливіша для збереження молодості, зцілення органів і запобігання хворобам. Саме тут відбувається знищення ракових клітин, регуляція гормональної системи, вироблення імунних факторів, знищення бета-амілоідного білка, який спричиняє хворобу Альцгеймера, – каже фахівчиня.

У глибокій фазі сну людину надзвичайно важко розбудити, вона ніби спить мертвим сном. Будити людину у цій фазі сну надзвичайно згубно для здоров’я.

Під час сну в нашому організмі проходять важливі фізіологічні процеси, тому важливо дізнатися, як правильно спати, та дотримуватися порад.

У цей час відбувається відновлення тканин і клітин. Фахівці вважають, що найбільше відновлення відбувається в першій половині ночі, коли організм виробляє гормони росту, необхідні для регенерації тканин та відновлення м’язів.

Як правильно спати: зручні пози

Сомнологи вважають, що правильно спати на спині або на боці, уникаючи положення на животі.

– Спати найкраще на боках. Якщо людина здорова, то на будь-якому. Якщо є хворий орган, то на протилежному від хворого, – каже експертка.

Якщо, наприклад, це отит правого вуха, тоді спати слід на лівому боці, доки не мине захворювання.

Якщо хвора печінка – а вона розташована справа – людині треба взяти за звичку спати на лівому боці.

Якщо є проблеми з правою ниркою, то спати варто на лівому боці. Ці поради покращать самопочуття.

Спання на боці сприяє відповідному положенню хребта та зменшенню проблем зі сном.

Під час сну на спині тіло рівномірно розподіляє вагу, запобігаючи напрузі на спинному стовпці.

Чому важливо спати правильно

– Якщо людина спить у неправильному положенні, то, імовірно, відбуваються порушення у глибокій фазі сну, що відповідно позначається на здоров’ї, – пояснює лікарка.

Що буде, якщо неправильно спати:

погіршенні імунітету;

збільшення ризику виникнення хвороби Альцгеймера;

значно зростає ризик ракових захворювань;

збільшується ризик перед депресивних і депресивних станів;

зростають шанси розвитку неврозів;

передчасне старіння;

збої у функціонуванні життєво важливих органів;

зростає ризик серцевих захворювань.

Сон у правильному положенні – ключ до доброго самопочуття та збереження здоров’я.