Как собрать ртуть

Ртуть нужно собирать в сосуд с водой. Для этого могут подойти:

резиновая спринцовка;

шприц;

мокрая вата;

медная пластинка;

скотч или клейкая лента.

Также вам понадобятся марлевая повязка или респиратор, одноразовые резиновые перчатки и обычные полиэтиленовые пакеты, чтобы надеть на ноги.

На лицо необходимо наложить мокрую ватно-марлевую повязку. На голову желательно надеть шапочку для купания, на руки - резиновые перчатки, на ноги - бахилы. После этого можно взять скотч или любую указанную выше в списке вещь и начать собирать ртутные шарики.

Разбитый термометр нужно поместить в стеклянную банку, наполненную водой. Туда же надо положить собранную ртуть и плотно закрыть.