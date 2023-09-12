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Как собрать ртуть из разбитого термометра — инструкция
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Как собрать ртуть из разбитого термометра — инструкция

12 сентября 2023, 18:20 Виктория Гирко

Что делать, если вы разбили ртутный термометр, как правильно собрать ртуть, чтобы уберечь себя от негативных последствий — читайте на Фактах ICTV.

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Что такое ртуть

Ртуть - это опасный для человека жидкий металл серебристо-белого цвета. Несмотря на то, что благодаря своим свойствам она помогает замечать малейшие температурные колебания, ртуть все равно остается смертельно токсичным веществом.

Где есть ртуть

Ртуть содержится в термометрах для измерения температуры тела, воды, воздуха. В классическом термометре есть два грамма ртути в жидком состоянии. За стенками стеклянной колбы они совершенно безвредны. Но если прибор случайно падает и разбивается, ртуть сразу попадает во внешнюю среду и активно выделяет химические испарения.

Проникая через легкие, ртутные пары негативно влияют на:

  • пищеварительную систему;
  • легкие;
  • кожный покров;
  • органы зрения;
  • иммунитет.

Как собрать ртуть

Ртуть нужно собирать в сосуд с водой. Для этого могут подойти:

  • резиновая спринцовка;
  • шприц;
  • мокрая вата;
  • медная пластинка;
  • скотч или клейкая лента.

Также вам понадобятся марлевая повязка или респиратор, одноразовые резиновые перчатки и обычные полиэтиленовые пакеты, чтобы надеть на ноги.

На лицо необходимо наложить мокрую ватно-марлевую повязку. На голову желательно надеть шапочку для купания, на руки - резиновые перчатки, на ноги - бахилы. После этого можно взять скотч или любую указанную выше в списке вещь и начать собирать ртутные шарики.

Разбитый термометр нужно поместить в стеклянную банку, наполненную водой. Туда же надо положить собранную ртуть и плотно закрыть.

Как собрать ртуть с пола

С пола, ковра или ковролина ртуть лучше собирать с помощью скотча, клейкой ленты или лейкопластыря. Ни в коем случае нельзя собирать ртуть с пола пылесосом. Он разнесет ее по всей комнате. Кроме того, внутри она нагреется и начнет интенсивно испаряться.

После того, как вы собрали ртуть, пол нужно протереть раствором из хлора или марганцовки, оставить на 15 минут, а затем промыть чистой водой.

Пропорции для хлоросодержащего состава - 1:5 (на литр белизны 5 литров воды), для марганцовки - 1 грамм вещества на 8 литров воды.

Что делать дальше и куда звонить

После того, как вы собрали ртуть, влажную уборку в помещении нужно делать ежедневно в течение недели. Действие ртути нейтрализует раствор воды и 5% йода. Его можно добавлять в воду в соотношении на 1 литр воды 10 мл 5% йода.

Чтобы предотвратить негативное влияние ртути на организм, прополощите рот слабым раствором соды (1 ч. л. на стакан воды), выпейте активированный уголь (количество таблеток из расчета массы тела), снимите с себя одежду и сложите в пакет.

В зависимости от сложности ситуации можно обратиться в специализированные службы, которые помогут устранить заражения. Это могут быть как государственные организации на базе санитарно-эпидемиологических станций в вашем регионе, так и частные компании.

Адреса, куда сдать ртуть, можно узнать, позвонив в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В экстренных ситуациях спасатели советуют звонить 101.

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