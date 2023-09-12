Что делать, если вы разбили ртутный термометр, как правильно собрать ртуть, чтобы уберечь себя от негативных последствий — читайте на Фактах ICTV.
Что такое ртуть
Ртуть - это опасный для человека жидкий металл серебристо-белого цвета. Несмотря на то, что благодаря своим свойствам она помогает замечать малейшие температурные колебания, ртуть все равно остается смертельно токсичным веществом.
Где есть ртуть
Ртуть содержится в термометрах для измерения температуры тела, воды, воздуха. В классическом термометре есть два грамма ртути в жидком состоянии. За стенками стеклянной колбы они совершенно безвредны. Но если прибор случайно падает и разбивается, ртуть сразу попадает во внешнюю среду и активно выделяет химические испарения.
Проникая через легкие, ртутные пары негативно влияют на:
- пищеварительную систему;
- легкие;
- кожный покров;
- органы зрения;
- иммунитет.
Как собрать ртуть
Ртуть нужно собирать в сосуд с водой. Для этого могут подойти:
- резиновая спринцовка;
- шприц;
- мокрая вата;
- медная пластинка;
- скотч или клейкая лента.
Также вам понадобятся марлевая повязка или респиратор, одноразовые резиновые перчатки и обычные полиэтиленовые пакеты, чтобы надеть на ноги.
На лицо необходимо наложить мокрую ватно-марлевую повязку. На голову желательно надеть шапочку для купания, на руки - резиновые перчатки, на ноги - бахилы. После этого можно взять скотч или любую указанную выше в списке вещь и начать собирать ртутные шарики.
Разбитый термометр нужно поместить в стеклянную банку, наполненную водой. Туда же надо положить собранную ртуть и плотно закрыть.
Как собрать ртуть с пола
С пола, ковра или ковролина ртуть лучше собирать с помощью скотча, клейкой ленты или лейкопластыря. Ни в коем случае нельзя собирать ртуть с пола пылесосом. Он разнесет ее по всей комнате. Кроме того, внутри она нагреется и начнет интенсивно испаряться.
После того, как вы собрали ртуть, пол нужно протереть раствором из хлора или марганцовки, оставить на 15 минут, а затем промыть чистой водой.
Пропорции для хлоросодержащего состава - 1:5 (на литр белизны 5 литров воды), для марганцовки - 1 грамм вещества на 8 литров воды.
Что делать дальше и куда звонить
После того, как вы собрали ртуть, влажную уборку в помещении нужно делать ежедневно в течение недели. Действие ртути нейтрализует раствор воды и 5% йода. Его можно добавлять в воду в соотношении на 1 литр воды 10 мл 5% йода.
Чтобы предотвратить негативное влияние ртути на организм, прополощите рот слабым раствором соды (1 ч. л. на стакан воды), выпейте активированный уголь (количество таблеток из расчета массы тела), снимите с себя одежду и сложите в пакет.
В зависимости от сложности ситуации можно обратиться в специализированные службы, которые помогут устранить заражения. Это могут быть как государственные организации на базе санитарно-эпидемиологических станций в вашем регионе, так и частные компании.
Адреса, куда сдать ртуть, можно узнать, позвонив в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
В экстренных ситуациях спасатели советуют звонить 101.