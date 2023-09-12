Що робити, якщо ви розбили ртутний термометр, як правильно зібрати ртуть, щоб вберегти себе від негативних наслідків – читайте на Фактах ICTV.
Що таке ртуть
Ртуть - це небезпечний для людини рідкий метал сріблясто-білого кольору. Незважаючи на те, що завдяки своїм властивостям вона допомагає помічати найменші температурні коливання, ртуть все одно залишається смертельно токсичною речовиною.
Де є ртуть
Ртуть міститься у термометрах для вимірювання температури тіла, води, повітря. У класичному термометрі є два грами ртуті в рідкому стані. За стінками скляної колби вони зовсім нешкідливі. Але якщо прилад випадково падає і розбивається, ртуть відразу потрапляє в зовнішнє середовище та активно виділяє хімічні випари.
Проникаючи через легені, ртутні пари негативно впливають на:
травну систему;
- легені;
- шкірний покрив;
- органи зору;
- імунітет.
Як зібрати ртуть
Ртуть потрібно збирати в посудину з водою. Для цього можуть підійти:
- гумова спринцівка;
- шприц;
- мокра вата;
- мідна пластинка;
- скотч або клейка стрічка.
Також вам знадобляться марлева пов’язка або респіратор, одноразові гумові рукавички та звичайні поліетиленові пакети, щоб одягнути на ноги.
На обличчя необхідно накласти мокру ватно-марлеву пов'язку. На голову бажано одягнути шапочку для купання, на руки - гумові рукавички, на ноги - бахіли. Після цього можна взяти скотч або будь-яку зазначену вище в переліку річ і почати збирати ртутні кульки.
Розбитий термометр потрібно помістити в скляну банку, наповнену водою. Туди ж треба покласти зібрану ртуть і щільно закрити.
Як зібрати ртуть з підлоги
З підлоги, килима або ковроліну ртуть краще збирати за допомогою скотчу, клейкої стрічки або лейкопластиру. В жодному разі не можна збирати ртуть з підлоги пилососом. Він рознесе її по всій кімнаті. Крім того, всередині вона нагріється і почне інтенсивно випаровуватися.
Після того, як ви зібрали ртуть, підлогу потрібно протерти розчином з хлору або марганцю, залишити на 15 хвилин, а потім промити чистою водою.
Пропорції для хлоровмісного складу - 1:5 (на літр білизни 5 літрів води), для марганцівки – 1 грам речовини на 8 літрів води.
Що робити далі і куди телефонувати
Після того, як ви зібрали ртуть, вологе прибирання в приміщенні потрібно робити щодня протягом тижня. Дію ртуті нейтралізує розчин води і 5% йоду. Його можна додавати у воду у співвідношенні на 1 літр води 10 мл 5% йоду.
Щоб запобігти негативному впливу ртуті на організм, прополощіть рот слабким розчином соди (1 ч. л. на склянку води), випийте активоване вугілля (кількість пігулок з розрахунку маси тіла), зніміть з себе одяг і складіть в пакет.
Залежно від складності ситуації можна звернутися в спеціалізовані служби, які допоможуть усунути зараження. Це можуть бути як державні організації на базі санітарно-епідеміологічних станцій у вашому регіоні, так і приватні компанії.
Адреси, куди здати ртуть, можна дізнатися, зателефонувавши до Державної служби з надзвичайних ситуацій.
В екстрених ситуаціях рятувальники радять телефонувати 101.