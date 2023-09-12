Як зібрати ртуть

Ртуть потрібно збирати в посудину з водою. Для цього можуть підійти:

гумова спринцівка;

шприц;

мокра вата;

мідна пластинка;

скотч або клейка стрічка.

Також вам знадобляться марлева пов’язка або респіратор, одноразові гумові рукавички та звичайні поліетиленові пакети, щоб одягнути на ноги.

На обличчя необхідно накласти мокру ватно-марлеву пов'язку. На голову бажано одягнути шапочку для купання, на руки - гумові рукавички, на ноги - бахіли. Після цього можна взяти скотч або будь-яку зазначену вище в переліку річ і почати збирати ртутні кульки.

Розбитий термометр потрібно помістити в скляну банку, наповнену водою. Туди ж треба покласти зібрану ртуть і щільно закрити.