Как уменьшить боль в спине — что делать

Во время войны в Украине граждане вынуждены долгое время находиться в некомфортных бомбоубежищах, днями ехать в автомобиле, спать сидя или на полу. Поэтому у них может возникать боль в спине.
В Минздраве рассказали, как снизить дискомфорт.
Как уменьшить боль в спине:
- избегать движений, провоцирующих боль;
- прибегать к любой физически активности (гимнастика, зарядка);
- попытаться согреть участки спины, где есть боль;
- попросить близких сделать массаж.
В целом большинство случаев относятся к двум типам болей.
Первый тип боли в спине
Он усиливается при сидении или наклонах вперед, человеку легче ходить.
Что делать:
- использовать ролики (валики) во время лежания и сиденья;
- по возможности больше ходить;
- избегать сидения и наклонов вперед.
Второй тип боли
Исчезает или уменьшается во время пребывания сидя и наклонах вперед.
Что делать:
- меньше стоять;
- если приходится это делать, поочередно опираться на каждую ногу, сгибать колени;
- избегать положений, когда руки находятся над головой.
Что касается лекарств, то можно применять нестероидные противовоспалительные средства – Диклофенак или Ибупрофен. Их можно употреблять в виде таблеток или втирать в месте боли в форме геля.