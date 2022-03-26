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Как уменьшить боль в спине — что делать

26 марта 2022, 15:16
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
біль у спині
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине граждане вынуждены долгое время находиться в некомфортных бомбоубежищах, днями ехать в автомобиле, спать сидя или на полу. Поэтому у них может возникать боль в спине.

В Минздраве рассказали, как снизить дискомфорт.

Как уменьшить боль в спине:

  • избегать движений, провоцирующих боль;
  • прибегать к любой физически активности (гимнастика, зарядка);
  • попытаться согреть участки спины, где есть боль;
  • попросить близких сделать массаж.

В целом большинство случаев относятся к двум типам болей.

Первый тип боли в спине

Он усиливается при сидении или наклонах вперед, человеку легче ходить.

Что делать:

  • использовать ролики (валики) во время лежания и сиденья;
  • по возможности больше ходить;
  • избегать сидения и наклонов вперед.
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Второй тип боли

Исчезает или уменьшается во время пребывания сидя и наклонах вперед.

Что делать:

  • меньше стоять;
  • если приходится это делать, поочередно опираться на каждую ногу, сгибать колени;
  • избегать положений, когда руки находятся над головой.

Что касается лекарств, то можно применять нестероидные противовоспалительные средства – Диклофенак или Ибупрофен. Их можно употреблять в виде таблеток или втирать в месте боли в форме геля.

Теги
Біль , МОЗ Украины
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