Як зменшити біль у спині – що робити

Під час війни в України громадяни вимушені довгий час перебувати у некомфортних бомбосховищах, днями їхати в авто, спати сидячи чи на підлозі. Через це у них може виникати біль у спині.
У МОЗ розповіли, як зменшити дискомфорт.
Як зменшити біль у спині:
- уникати рухів, які провокують біль;
- вдаватися до будь-якої фізично активності (гімнастика, зарядка);
- спробувати зігріти ділянки спини, де є біль;
- попросити близьких зробити масаж.
Загалом більшість випадків належать до двох типів болю.
Перший тип болю у спині
Він посилюється під час сидіння чи нахилах вперед, людині легше ходити.
Що робити:
- використовувати роли (валики) під час лежання та сидіння;
- за можливості більше ходити;
- уникати сидіння та нахилів вперед.
Другий тип болю
Зникає чи зменшується під час перебування сидячи та нахилах вперед.
Що робити:
- менше стояти;
- якщо доводить це робити, по черзі спиратися на кожну ногу, згинати коліна;
- уникати положень, коли руки перебувають над головою.
Щодо ліків, то можна застосовувати нестероїдні протизапальні засоби – Диклофенак чи Ібупрофен. Їх можна вживати як таблетки чи втирати місцево у формі гелю.