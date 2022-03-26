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Як зменшити біль у спині – що робити

26 Березня 2022, 15:16
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
біль у спині
Джерело: Pixabay

Під час війни в України громадяни вимушені довгий час перебувати у некомфортних бомбосховищах, днями їхати в авто, спати сидячи чи на підлозі. Через це у них може виникати біль у спині.

У МОЗ розповіли, як зменшити дискомфорт.

Як зменшити біль у спині:

  • уникати рухів, які провокують біль;
  • вдаватися до будь-якої фізично активності (гімнастика, зарядка);
  • спробувати зігріти ділянки спини, де є біль;
  • попросити близьких зробити масаж.

Загалом більшість випадків належать до двох типів болю.

Перший тип болю у спині

Він посилюється під час сидіння чи нахилах вперед, людині легше ходити.

Що робити:

  • використовувати роли (валики) під час лежання та сидіння;
  • за можливості більше ходити;
  • уникати сидіння та нахилів вперед.
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Другий тип  болю

Зникає чи зменшується під час перебування сидячи та нахилах вперед.

Що робити:

  • менше стояти;
  • якщо доводить це робити, по черзі спиратися на кожну ногу, згинати коліна;
  • уникати положень, коли руки перебувають над головою.

Щодо ліків, то можна застосовувати нестероїдні протизапальні засоби – Диклофенак чи Ібупрофен. Їх можна вживати як таблетки чи втирати місцево у формі гелю.

Теги
Біль , МОЗ України
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