Як зменшити біль у спині – що робити

Під час війни в України громадяни вимушені довгий час перебувати у некомфортних бомбосховищах, днями їхати в авто, спати сидячи чи на підлозі. Через це у них може виникати біль у спині.

У МОЗ розповіли, як зменшити дискомфорт.

Як зменшити біль у спині:

уникати рухів, які провокують біль;

вдаватися до будь-якої фізично активності (гімнастика, зарядка);

спробувати зігріти ділянки спини, де є біль;

попросити близьких зробити масаж.

Загалом більшість випадків належать до двох типів болю.

Перший тип болю у спині

Він посилюється під час сидіння чи нахилах вперед, людині легше ходити.

Що робити:

використовувати роли (валики) під час лежання та сидіння;

за можливості більше ходити;

уникати сидіння та нахилів вперед.

Другий тип болю

Зникає чи зменшується під час перебування сидячи та нахилах вперед.

Що робити:

менше стояти;

якщо доводить це робити, по черзі спиратися на кожну ногу, згинати коліна;

уникати положень, коли руки перебувають над головою.

Щодо ліків, то можна застосовувати нестероїдні протизапальні засоби – Диклофенак чи Ібупрофен. Їх можна вживати як таблетки чи втирати місцево у формі гелю.