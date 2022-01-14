Уявити важко, скільки людей працює в офісах у всьому світі. А скільки з них страждає від болю в спині, який виникає від сидячої роботи, теж ніхто не знає. Можна сказати одне – багато.

Причин болю у спині теж чимало. Найпоширеніші: незручні офісні стільці, неправильне положення тіла під час роботи та інші.

Щоб позбутися набридливого болю в спині, потрібно спочатку з’ясувати, чому він виникає. Це насамперед:

незручні офісні меблі, зокрема стілець – занадто жорсткі матеріали та спинка, яка не підтримує хребет змушують людину постійно напружуватися

неправильне положення тіла. При цьому навантаження на хребет розподіляється нерівномірно, що порушує поставу

роботи з гаджетами – при користуванні смартфоном або при роботі на ноутбуці люди часто надто низько нахиляють голову. Навантаження на шийний відділ хребта при цьому збільшується в кілька разів, відбувається здавлювання нервових корінців, ось вам і біль.

Може здатися дивним твердження, що куріння часто стає причиною болю в шиї. Але це так. Справа в тому, що нікотин сприяє зневодненню міжхребцевих дисків. Хребці через це зміщуються, кровопостачання погіршується. Тому лікарі рекомендують курцям кожні 15-20 хвилин перевіряти поставу та рухатися.

Існує нескладна гімнастика, яка допоможе офісним працівникам, а також водіям, продавцям та всім тим, хто працює сидячи.

Для поліпшення самопочуття та позбавлення болю в спині кожної години виконуйте такі вправи:

станьте прямо, розслабте шийний відділ хребта і рухайте головою вперед-назад (не закидаючи її занадто), потім крутіть головою за годинниковою стрілкою і проти неї

розправте плечі та спину, виконуйте оберти руками за годинниковою стрілкою та проти неї, повторюючи вправу по 4 рази для кожної руки

розімніть корпус – робіть нахили, оберти корпусом вліво-право, можна при цьому руки підняти вгору або поставити на талію

розженіть кров у ногах: присідайте стільки, скільки можете, робіть випади вперед, розминайте коліна, згинаючи та розгинаючи суглоби.

Не зайвою буде і прогулянка до роботи та після неї. Якщо можливо, відмовтеся від громадського транспорту.

Також краще підніматися і спускатися сходами пішки, а не користуватися ліфтом. Звичайно, найкраще офісним працівникам та іншим сидячим спеціалістам відвідувати тренажерний зал або басейн, щоб і хребет, і суглоби, і м’язи отримували регулярне навантаження.