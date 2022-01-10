Існує всього чотири фізичні вправи, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск (АТ) без застосування медикаментів.
Найефективнішими у справі зниження АТ виявилися:
- ходьба;
- біг;
- їзда на велосипеді;
- плавання.
Результати досліджень свідчать, що для досягнення позитивного результату потрібно виконувати аеробні вправи з середньою інтенсивністю не менше 30 хвилин на день.
Займатися треба 5-7 днів на тиждень. Загальна тривалість занять має бути не менше 150 хвилин.
Національна служба охорони здоров’я Великобританії радить тримати артеріальний тиск під контролем, тому що гіпертонія є фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань:
- інсульт;
- інфаркт;
- атеросклероз периферичних артерій;
- серцева недостатність;
- судинна деменція.
Фахівці також зазначають, що якщо до цих чотирьох вправ додати здорові харчові звички, скоротивши споживання солі, кави та спиртного, то можна досягти стійкого позитивного результату.