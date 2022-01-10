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Спорт як ліки: чотири вправи від підвищеного тиску

10 Січня 2022, 18:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
велосипед
Джерело: Depositphotos

Існує всього чотири фізичні вправи, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск (АТ) без застосування медикаментів.

Найефективнішими у справі зниження АТ виявилися:

  • ходьба;
  • біг;
  • їзда на велосипеді;
  • плавання.

Результати досліджень свідчать, що для досягнення позитивного результату потрібно виконувати аеробні вправи з середньою інтенсивністю не менше 30 хвилин на день.

Займатися треба 5-7 днів на тиждень. Загальна тривалість занять має бути не менше 150 хвилин.

Національна служба охорони здоров’я Великобританії радить тримати артеріальний тиск під контролем, тому що гіпертонія є фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань:

  • інсульт;
  • інфаркт;
  • атеросклероз периферичних артерій;
  • серцева недостатність;
  • судинна деменція.
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Фахівці також зазначають, що якщо до цих чотирьох вправ додати здорові харчові звички, скоротивши споживання солі, кави та спиртного, то можна досягти стійкого позитивного результату.

Джерело
Daily Express
Теги
лікування
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