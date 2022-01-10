Існує всього чотири фізичні вправи, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск (АТ) без застосування медикаментів.

Найефективнішими у справі зниження АТ виявилися:

ходьба;

біг;

їзда на велосипеді;

плавання.

Результати досліджень свідчать, що для досягнення позитивного результату потрібно виконувати аеробні вправи з середньою інтенсивністю не менше 30 хвилин на день.

Займатися треба 5-7 днів на тиждень. Загальна тривалість занять має бути не менше 150 хвилин.

Національна служба охорони здоров’я Великобританії радить тримати артеріальний тиск під контролем, тому що гіпертонія є фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань:

інсульт;

інфаркт;

атеросклероз периферичних артерій;

серцева недостатність;

судинна деменція.

Фахівці також зазначають, що якщо до цих чотирьох вправ додати здорові харчові звички, скоротивши споживання солі, кави та спиртного, то можна досягти стійкого позитивного результату.