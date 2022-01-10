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Спорт как лекарство: четыре упражнения от повышенного давления

10 января 2022, 18:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
велосипед
Источник: Depositphotos

Существует всего четыре физических упражнения, которые помогут нормализовать артериальное давление (АД) без применения медикаментов.

Самыми эффективными в деле снижения АД оказались:

  • ходьба;
  • бег;
  • езда на велосипеде;
  • плавание.

Результаты исследований свидетельствуют, что для достижения положительного результата нужно  выполнять аэробные упражнения со средней интенсивностью не менее 30 минут в день.

Заниматься надо 5-7 дней в неделю. Общая продолжительность занятий должна быть не меньше 150 минут.

Национальная служба здравоохранения Великобритании советует держать артериальное давление под контролем, потому что гипертония является фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:

  • инсульт;
  • инфаркт;
  • атеросклероз периферических артерий;
  • сердечная недостаточность;
  • сосудистая деменция.
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Специалисты также отмечают, что если к этим четырем упражнениям добавить здоровые пищевые привычки, сократив потребление соли, кофе и спиртного, то можно добиться стойкого положительного результата.

Источник
Daily Express
Теги
лікування
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