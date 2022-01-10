Существует всего четыре физических упражнения, которые помогут нормализовать артериальное давление (АД) без применения медикаментов.
Самыми эффективными в деле снижения АД оказались:
- ходьба;
- бег;
- езда на велосипеде;
- плавание.
Результаты исследований свидетельствуют, что для достижения положительного результата нужно выполнять аэробные упражнения со средней интенсивностью не менее 30 минут в день.
Заниматься надо 5-7 дней в неделю. Общая продолжительность занятий должна быть не меньше 150 минут.
Национальная служба здравоохранения Великобритании советует держать артериальное давление под контролем, потому что гипертония является фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:
- инсульт;
- инфаркт;
- атеросклероз периферических артерий;
- сердечная недостаточность;
- сосудистая деменция.
Специалисты также отмечают, что если к этим четырем упражнениям добавить здоровые пищевые привычки, сократив потребление соли, кофе и спиртного, то можно добиться стойкого положительного результата.