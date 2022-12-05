Бывает, что обычный пластырь, который мы клеим на рану, очень тяжело и больно отрывается. Кроме этого, у него есть и другие недостатки, например, неприятный стягивающий эффект, который мы чувствуем на теле после его наклеивания.

Именно поэтому многие используют жидкий пластырь. Это специальная жидкость, которая после испарения оставляет на коже тонкую эластичную прозрачную пленку.

О способах использования и о том, как снять жидкий пластырь – читайте в материале.

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Шаг 1. Применяем жидкий пластырь правильно, чтобы он легко снимался В первую очередь хорошо очистите и высушите поврежденный участок кожи. На ней и около нее не должно быть остатков каких-либо препаратов, лосьона, крема и антисептиков. Распыляйте спрей на расстоянии 10-15 см. Если хотите сделать более плотный слой, подождите несколько минут и нанесите спрей еще раз. Перед тем как одеваться, дайте пленке высохнуть (до минуты времени). Если хотите еще раз нанести пластырь, это можно делать только спустя несколько дней.

Шаг 2. Нужно ли вообще снимать жидкий пластырь Многие специалисты уверяют, что жидкий пластырь с раны смывать и сдирать не нужно. Он ведь растворяется сам, под влиянием кожных липидов. Однако, если существует острая необходимость, его можно снять с помощью медицинских растворов. Например: аммиаком;

анальгином;

борной кислотой;

вазелиновым маслом;

эуфилином;

перекисью водорода.

Шаг 3. Снимаем жидкий пластырь с помощью медицинских растворов В первую очередь откройте раствор. К примеру, перекись водорода. Возьмите несколько ватных дисков или ватных палочек. Нанесите средство на несколько ватных дисков и аккуратно вотрите в нужный участок (до 1 мин). Другим ватным диском сотрите остатки жидкого пластыря.