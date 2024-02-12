Эксперты Гарвардской медицинской школы предоставили рекомендации, которые могут помочь пожилым людям предотвращать падения.

Что влияет на баланс

Примерно каждый третий человек старше 65 лет ежегодно получает травмы, вызванные падением. Лекарства, заболевания глаз и внутреннего уха, боли в стопах, изменение веса и дефицит витамина D могут привести к нарушению равновесия.

Однако есть и хорошие новости — сохранить мобильность и снизить риск травм можно благодаря упражнениям на равновесие. Эксперты Гарвардской медицинской школы подготовили специальную программу для людей в возрасте от 60 лет.

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Как снизить риск падения

Чтобы оценить собственное равновесие, пройдите упрощенный тест, который можно выполнить даже в домашних условиях, для этого нужен лишь секундомер.

Поставьте обе ноги рядом, держа руки по бокам. Поднимите одну ногу и оставайтесь в таком положении в течение 10 секунд. Если вы не можете выполнить тест, существует повышенный риск падений.

В таком случае врачи предлагают специальный комплекс на поддержание равновесия. Зарядка предусматривает ходьбу на носочках и пятках, подъемы колен с опорой возле стула или стенки, упражнения с весами или гантелями для укрепления мышц ног и ягодиц, а также упражнения на гибкость нижней части спины и бедер. Например, наклоны в положении сидя.

Как избежать травм

Если вы чувствуете, что падаете, старайтесь наклониться вперед. Это может помочь уменьшить силу удара при падении.

Положите на пол ванной и кухни специальные коврики, чтобы избежать травм на влажных поверхностях.

Установите дополнительные поручни в ванной, у лестницы и в коридоре.

Откажитесь от вредных привычек, таких как курение.

Придерживайтесь активного образа жизни, сбалансированной диеты и регулярно посещайте врача для профилактических осмотров и консультаций.

Источник: Harvard Medical School

Фото: Midjourney, лицензия Сгеатіѵе Commons 4.0.