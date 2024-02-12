Експерти Гарвардської медичної школи надали рекомендації, які можуть допомогти літнім людям запобігати падінням.

Що впливає на баланс

Приблизно кожна третя людина старше 65 років щороку отримує травми, спричинені падінням. Ліки, захворювання очей і внутрішнього вуха, болі у стопах, зміна ваги та дефіцит вітаміну D можуть призвести до порушення рівноваги.

Проте є і гарні новини – зберегти мобільність та знизити ризик травм можна завдяки вправам на рівновагу. Експерти Гарвардської медичної школи підготували спеціальну програму для людей віком від 60 років.

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Як знизити ризик падіння

Щоб оцінити власну рівновагу, пройдіть спрощений тест, який можна виконати навіть у домашніх умовах, для цього потрібен лише секундомір.

Поставте обидві ноги поруч, тримаючи руки по боках. Підніміть одну ногу та залишайтеся в такому положенні протягом 10 секунд. Якщо ви не можете виконати тест, існує підвищений ризик падінь.

У такому разі лікарі пропонують спеціальний комплекс на підтримку рівноваги. Руханка передбачає ходьбу на носочках та п’ятках, підйоми колін з опорою біля стільця чи стінки, вправи з вагами або гантелями для зміцнення м’язів ніг і сідниць, а також вправи на гнучкість нижньої частини спини та стегон. Наприклад, нахили у положенні сидячи.

Як уникнути травм

Якщо ви відчуваєте, що падаєте, намагайтеся нахилитися вперед. Це може допомогти зменшити силу удару при падінні.

Покладіть на підлогу ванної та кухні спеціальні килимки, щоб уникнути травм на вологих поверхнях.

Встановіть додаткові поручні у ванній, біля сходів та в коридорі.

Відмовтеся від шкідливих звичок, як-от куріння.

Дотримуйтеся активного способу життя, збалансованої дієти та регулярно відвідуйте лікаря для профілактичних оглядів і консультацій.

Джерело: Harvard Medical School

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.