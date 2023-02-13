Внутривенные инъекции назначают тогда, когда требуется быстрый эффект от медицинского препарата. Так он усваивается более эффективно. Ведь лекарства из-за вены сразу же попадают в кровоток человека. И быстро разносятся по всем системам и органам.

Лекарственные средства вводят внутривенно в условиях медучреждений. Но это можно делать и дома, пригласив для осуществления процедуры медицинского работника.

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Самостоятельно человек без специального медицинского образования сделать укол в вену не сможет. Так как эта манипуляция достаточно сложная, объяснил Фактам фельдшер по медицине неотложных состояний Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Юрий Гарапко. Он рассказал об алгоритме действий во время внутривенной инъекции.

Что нужно для проведения укола

Обязательным условием этой процедуры является стерильность препаратов и инструментов. А также тщательная дезинфекция рук.

Перед тем, как делать укол в вену, нужно подготовить:

этиловый спирт

антисептик

жгут

стерильный одноразовый шприц

несколько ватных шаров и спиртовых салфеток

стерильные перчатки

медицинский препарат, назначенный врачом

клеенчатую ткань.

Внутривенную инъекцию обычно выполняют в локтевом сгибе. Потому что там самые лучшие вены и их хорошо видны. Если вены не просматриваются, инъекцию можно проводить на кисти рук или на ногах.

Перед манипуляцией пациента следует психологически подготовить. Он должен освободить руку от верхней одежды. Больной ложится или садится. Руку кладет внутренней поверхностью вверх. И максимально разгибает локоть. Если инъекцию делаете в постели, под руку нужно подстелить клеенку, чтобы не испачкать белье.

Техника выполнения укола в вену

Перед началом манипуляции нужно тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой. А затем обработать их антисептиком и надеть чистые одноразовые резиновые перчатки.

Если препараты нужно смешать, следует выяснить, совместимы ли они. Эта информация содержится в аннотации, которая добавляется к лекарству. Или в таблице совместимости лекарственных препаратов.

Ампулу с лекарственным средством обработать ватным шариком, смоченным у спирта. Открыть ее, взять стерильный шприц, распечатать, присоединить иглу и набрать на нее медицинское средство. Из шприца нужно выпустить остатки воздуха, чтобы там не было пузырьков. Эту иглу мы снимаем. Для инъекции используем чистую новую.

Стерильными салфетками, смоченными в этиловом спирте, протираем место инъекции, размером 10 на 10 сантиметра. Затем другой салфеткой снова, но уже размером пять на пять сантиметров. Просим пациента сжать руку в кулак. Резиновый жгут накладываем на руку чуть выше места укола. Зажимаем его. Пациент может несколько раз сжать и разжать кулак. Вены должны четко контурироваться и пальпироваться под кожей.

Введение лекарства в вену

Обрабатываем руки, берем шприц, открываем муфту. Срезом иглы вверх начинаем вводить иглу в вену. После того как мы ввели ее в вену, оттягиваем немного поршень шприца на себя, чтобы в шприц зашла кровь. Так мы убеждаемся, что игла правильно введена. После этого отпускаем жгут и еще раз убеждаемся, что игла в вене.

И начинаем медленно вводить лекарственный препарат. Ввели немного, спросили пациента, все ли хорошо, нет неприятных ощущений, покалывание или тошноты. И продолжаем вводить лекарства дальше. Накладываем на место инъекции стерильную салфетку или ватный тампон и быстрым движением выводим иглу из вены.

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Просим пациента согнуть руку в локтевом суставе и подержать ее в таком положении несколько минут – чтобы не образовался синяк.

Использованный шприц следует выбросить и помыть руки.