Часто внутримышечные инъекции – единственный способ введения лекарства в организм. Поэтому медики часто прописывают уколы, делать их можно в медучреждениях и дома. Как правильно делать укол в ягодицу в домашних условиях, Фактам ICTV рассказал фельдшер по медицине неотложных состояний Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи Юрий Гарапко.

Что нужно для проведения укола

Главным и обязательным условием для этой процедуры является стерильность препаратов и инструментов. А также тщательная дезинфекция рук.

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Прежде чем делать инъекцию, нужно подготовить себе набор. Сюда входит:

этиловый спирт;

антисептик;

чистый стерильный одноразовый шприц;

несколько ватных шаров и спиртовых салфеток;

стерильные перчатки;

препарат в ампуле, назначенный врачом.

Сначала нужно хорошо вымыть руки с мылом под проточной водой. Руки высушить чистым полотенцем или салфеткой. Затем обработать их антисептиком. И после этого можно надеть чистые перчатки. Это нужно делать обязательно, чтобы не заразить себя и пациента которого будете колоть посторонней микрофлорой.

Перед проведением внутримышечной инъекции следует психологически успокоить и подготовить к процедуре пациента. Убедиться, что на этот препарат нет аллергической реакции. Уколы шприцем нельзя делать в травмированные места, где есть синяки или гематомы.

Мест, куда можно делать внутримышечную инъекцию, на теле человека есть три – ягодица, плечо и бедро. Обычно выбирают верхний наружный квадрат ягодиц. Там мышца большая, и медицинское средство хорошо всасывается.

Подготовка к проведению укола

Найдите хорошо освещенное место. Пациент ложится на живот и расслабляет мышцы. Ягодицу нужно условно разделить на четыре квадрата. Для инъекции выбираем верхний крайний квадрат, чтобы не задеть ягодичную мышцу.

Теперь берете медицинское средство и проверяете срок его действия. Если он пригоден для использования, стерильным ватным тампоном, смоченным в спирте, дезинфицируете ампулу и аккуратно ее открываете.

Далее берете шприц необходимого объема, открываете и набираете иглой лекарство. После этого переверните шприц вверх, постучите по нему, выпустите остатки воздуха, чтобы там не было пузырьков.

Введение укола

Место инъекции следует обработать антисептиком. Для этого используйте ватные шарики или стерильные салфетки, смоченные этиловым спиртом.

Сначала нужно обработать место инъекции размером 10 на 10 сантиметров. Берем вторую салфетку, обрабатываем место инъекции 5 на 5 сантиметров.

Далее двумя пальцами левой руки раздвигаем кожу на ягодице. Мизинцем правой руки придерживаем муфту иглы. Два пальца на поршне шприца, еще один палец – указательный, на самом поршне.

Разместите шприц под углом 90 градусов к телу. И введите иглу в мышцу. Глубина ввода не должна превышать 2/3 иглы. Теперь медленно введите препарат. Вытяните иглу и прижмите место укола ватным шариком с антисептиком. Несколько минут нужно подержать на месте укола, чтобы лекарственный препарат не утек.

После выполнения укола в ягодицу шприц нужно выбросить. И вымыть руки.

Делать уколы на дому можно, если нет аллергических реакций на препарат и врач разрешил введение инъекции в домашних условиях. Но главное: не замучитесь самолечением!