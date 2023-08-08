Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Як швидко прибрати синець на тілі – пояснює лікар

8 Серпня 2023, 14:58
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як швидко прибрати синець на тілі – пояснює лікар
Джерело: Unsplash

Синці можуть виникнути з різних причин. Наприклад, після удару, падіння, травми або хронічного захворювання. Вони можуть бути невеликими й зникнути швидко, але в деяких випадках можуть бути болючими й спричиняти дискомфорт протягом кількох днів або навіть тижнів. Як швидко прибрати синець на тілі – читайте в матеріалі.

Як швидко прибрати синець на тілі: причини виникнення

Лікарка-терапевт Наталя Шевчук стверджує, що утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.

Буває легке утворення синців, коли вони з’являються без травми в анамнезі або після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.

Причиною виникнення синців може бути ламкість кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.

Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, зокрема НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати), глюкокортикоїди, деякі антибіотики, СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), алкоголь, вітамін Е.

Додаткові лабораторні обстеження зазвичай не потрібні пацієнтам, які відповідають усім наведеним нижче критеріям:

  1. Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок, особливо якщо це пов’язано з травмою.
  2. Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторна носова кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби).
  3. Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі.

Коли звертатись до гематолога:

Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога:

  1. Постійні значні синці (п’ять або більше синців понад 1 см у діаметрі).
  2. Особистий або сімейний анамнез аномальної кровотечі після операцій або травм.
  3. Асоційована кровотеча з інших місць (наприклад, рецидив носової кровотечі, кровотеча з ясен, гемартроз).
  4. Аномальні лабораторні аналізи, які свідчать про геморагічні порушення.

Як швидко прибрати синець на тілі

Якщо синці не виникають дуже часто і звертатися до лікаря потреби немає, прискорити загоєння синця можуть такі засоби:

  • спеціальні аптечні гелі та мазі;
  • лід;
  • компреси;
  • масаж;
  • правильне харчування;
  • відпочинок.
Читайте також:
Як швидко прибрати синець на тілі – пояснює лікарЯк прибрати синці під очима – рекомендації косметолога

Теги
Поради поради лікаря хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь