Синці можуть виникнути з різних причин. Наприклад, після удару, падіння, травми або хронічного захворювання. Вони можуть бути невеликими й зникнути швидко, але в деяких випадках можуть бути болючими й спричиняти дискомфорт протягом кількох днів або навіть тижнів. Як швидко прибрати синець на тілі – читайте в матеріалі.
Як швидко прибрати синець на тілі: причини виникнення
Лікарка-терапевт Наталя Шевчук стверджує, що утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.
Буває легке утворення синців, коли вони з’являються без травми в анамнезі або після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.
Причиною виникнення синців може бути ламкість кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.
Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, зокрема НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати), глюкокортикоїди, деякі антибіотики, СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), алкоголь, вітамін Е.
Додаткові лабораторні обстеження зазвичай не потрібні пацієнтам, які відповідають усім наведеним нижче критеріям:
- Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок, особливо якщо це пов’язано з травмою.
- Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторна носова кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби).
- Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі.
Коли звертатись до гематолога:
Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога:
- Постійні значні синці (п’ять або більше синців понад 1 см у діаметрі).
- Особистий або сімейний анамнез аномальної кровотечі після операцій або травм.
- Асоційована кровотеча з інших місць (наприклад, рецидив носової кровотечі, кровотеча з ясен, гемартроз).
- Аномальні лабораторні аналізи, які свідчать про геморагічні порушення.
Як швидко прибрати синець на тілі
Якщо синці не виникають дуже часто і звертатися до лікаря потреби немає, прискорити загоєння синця можуть такі засоби:
- спеціальні аптечні гелі та мазі;
- лід;
- компреси;
- масаж;
- правильне харчування;
- відпочинок.