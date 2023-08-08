Синці можуть виникнути з різних причин. Наприклад, після удару, падіння, травми або хронічного захворювання. Вони можуть бути невеликими й зникнути швидко, але в деяких випадках можуть бути болючими й спричиняти дискомфорт протягом кількох днів або навіть тижнів. Як швидко прибрати синець на тілі – читайте в матеріалі.

Як швидко прибрати синець на тілі: причини виникнення

Лікарка-терапевт Наталя Шевчук стверджує, що утворення синців є поширеною скаргою в медичній практиці як для лікарів первинної ланки, так і для гематологів.

Буває легке утворення синців, коли вони з’являються без травми в анамнезі або після незначної травми, яка не викликала б синців у минулому.

Причиною виникнення синців може бути ламкість кровоносних судин і навколишніх тканин, аномалії тромбоцитів і порушення згортання крові, прийому деяких ліків, недостатність певних речовин.

Ліки, які можуть збільшувати ризик утворення синців: антикоагулянти, антиагреганти, зокрема НПЗЗ (нестероїдні протизапальні препарати), глюкокортикоїди, деякі антибіотики, СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), алкоголь, вітамін Е.

Додаткові лабораторні обстеження зазвичай не потрібні пацієнтам, які відповідають усім наведеним нижче критеріям:

Поширення синців переважно вздовж дистальних відділів кінцівок, особливо якщо це пов’язано з травмою. Відсутність інших ознак кровотечі (наприклад, повторна носова кровотеча, кровотеча з ясен, гемартроз (кровотеча в суглоби). Відсутність значних неочікуваних кровотеч в особистому або сімейному анамнезі.

Коли звертатись до гематолога:

Пацієнти з будь-яким із наведених нижче захворювань повинні бути направлені до гематолога:

Постійні значні синці (п’ять або більше синців понад 1 см у діаметрі). Особистий або сімейний анамнез аномальної кровотечі після операцій або травм. Асоційована кровотеча з інших місць (наприклад, рецидив носової кровотечі, кровотеча з ясен, гемартроз). Аномальні лабораторні аналізи, які свідчать про геморагічні порушення.

Як швидко прибрати синець на тілі

Якщо синці не виникають дуже часто і звертатися до лікаря потреби немає, прискорити загоєння синця можуть такі засоби: