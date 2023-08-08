Синяки могут возникнуть по разным причинам. Например, после ушиба, падения, травмы или хронического заболевания. Они могут быть небольшими и исчезнуть быстро, но в некоторых случаях они могут быть болезненными и вызывать дискомфорт в течение нескольких дней или даже недель. Как быстро убрать синяк на теле – читайте в материале.

Как быстро убрать синяк на теле: причины возникновения

Врач-терапевт Наталья Шевчук утверждает, что образование кровоподтеков является распространенной жалобой в медицинской практике как для врачей первичного звена, так и для гематологов.

Бывает легкое образование синяков, когда кровоподтеки, появляющиеся без травмы в анамнезе или кровоподтеки после незначительной травмы, которая не вызывала бы синяков в прошлом.

Причиной возникновения кровоподтеков может быть ломкость кровеносных сосудов и окружающих тканей, аномалии тромбоцитов и нарушение свертывания крови, прием некоторых лекарств, недостаточность определенных веществ.

Лекарства, которые могут увеличивать риск образования синяков: антикоагулянты, антиагреганты, включая НПВС, глюкокортикоиды, некоторые антибиотики, СИЗОС, алкоголь, витамин Е.

Дополнительные лабораторные обследования, как правило, не требуются пациентам, отвечающим всем следующим критериям:

Распространение кровоподтеков преимущественно вдоль дистальных отделов конечностей, особенно если это связано с травмой. Отсутствие других признаков кровотечения (например, повторное носовое кровотечение, кровотечение из десен, гемартроз (кровотечение в суставы). Отсутствие значительных неожиданных кровотечений в личном или семейном анамнезе.

Когда есть смысл заподозрить неладное и обратиться к гематологу:

Пациенты с любым из следующих заболеваний должны быть направлены к гематологу:

Постоянные значительные кровоподтеки (пять или более синяков свыше 1 см в диаметре). Личный или семейный анамнез аномального кровотечения после операций или травмы Ассоциированное кровотечение из других мест (например, рецидив носового кровотечения, кровотечение из десен, гемартроз). Аномальные лабораторные анализы, свидетельствующие о геморрагических нарушениях.

Как быстро убрать синяк на теле

Если синяки не возникают очень часто, и обращаться к врачу нет необходимости, ускорить процесс заживления синяка могут следующие средства: