Массаж для лица — популярная процедура, которую женщины могут проводить дома самостоятельно! Самомассажи считаются очень эффективными упражнениями в борьбе против старения кожи, особенно для женщин после 30 лет.

Если выполнять самомассаж лица регулярно и правильно, результат не заставит вас ждать! Как правильно делать массаж лица и что для этого понадобится, узнавали Факты ICTV.

Массаж для лица: почему стоит делать

Эксперт по красоте Игорь Игнатенко отмечает, что самомассажи лица помогут:

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активизировать кровообращение и снабжение кислородом клеток;

наладить обмен веществ;

нормализовать выделение секреции сальных желез, что полезно для жирной кожи;

вернуть четкость овалу лица;

уменьшить отек;

повысить упругость и эластичность кожи.

Более того, самомассаж лица поможет уменьшить морщины и второй подбородок, а также устранить темные круги под глазами.

Виды массажа лица

По словам Игоря Игнатенко, сегодня есть несколько основных видов массажей для лица:

фейсбилдинг — гимнастика для лица, направленная на работу с мышцами. Выполнение упражнений способствует улучшению внешнего вида кожи. Главная цель фитнеса для лица — предотвращение старения .

— гимнастика для лица, направленная на работу с мышцами. Выполнение упражнений способствует улучшению внешнего вида кожи. Главная цель фитнеса для лица — . лимфодренажный направлен на активизацию оттока лимфы и ускорение обменных процессов в области лица;

направлен на активизацию оттока лимфы и ускорение обменных процессов в области лица; японский (асахи) обладает мощным лимфодренажным эффектом. Этот вид массажа считается самым эффективным для омоложения лица. По сравнению с обычным лимфодренажным, массаж асахи сильнее и глубже.

обладает мощным лимфодренажным эффектом. Этот вид массажа считается самым эффективным для омоложения лица. По сравнению с обычным лимфодренажным, массаж асахи сильнее и глубже. скульптурный проводится мастером массажа. Такие упражнения способны улучшить цвет лица, уменьшить отеки и морщины;

проводится мастером массажа. Такие упражнения способны улучшить цвет лица, уменьшить отеки и морщины; классический — простейшая техника, которая предусматривает легкое поглаживание и более сильные нажимы по массажным линиям – разминание и растирание.

Противопоказания к массажу лица

Эксперт по красоте Игорь Игнатенко отмечает, что делать самомассаж лица можно не всем. Запрещено выполнять упражнения для лица женщинам, которые:

имеют обостренное заболевание кожи — экзему, акне, разнообразные высыпания;

имеют грибковые заболевания кожи;

имеют сердечно-сосудистые заболевания;

страдают от повышенного давления.

Как правильно выполнять массаж лица — основные правила

Игнатенко отмечает, что выполнять самомассаж лица нужно на подготовленную кожу.

Перед началом необходимо смыть макияж и нанести легкий увлажняющий крем. Не забывайте о чистоте своих рук.

— Во время выполнения упражнений лицо может немного покраснеть. Не пугайтесь! Легкое покраснение — нормальная реакция кожи и означает, что улучшаются обменные процессы, — говорит Игнатенко.

После завершения сеанса на кожу лица необходимо нанести сыворотку, крем или косметические средства, которые вы используете для ухода.

— Несколько капель крема нанесите на руки, разогрейте его пальцами и распределите по лицу, — советует эксперт по красоте.

Важно знать, что кожа лица повторяет движение мимических мышц, поэтому чтобы не нагружать ее, все процедуры умывания, макияжа, нанесения кремов или других средств необходимо делать по массажным линиям.

— На лице все движения стоит направлять от центра к краю. То есть от носа к ушам, от центра лба к виску. На шее движения должны идти от низа к верху, а на боках шеи — от верха к низу, — советует эксперт.

Принадлежности для массажа лица

Сегодня существует много различных средств и специальных принадлежностей для массажа лица:

Массажный кварцевый роллер – популярный тренажер для лица, который поможет уменьшить отеки, повысить упругость кожи, улучшит лимфо- и кровообращение, будет способствовать подтягиванию контуров лица.

– популярный тренажер для лица, который поможет уменьшить отеки, повысить упругость кожи, улучшит лимфо- и кровообращение, будет способствовать подтягиванию контуров лица. Скребок Гуаша – известный бьюти-гаджет для древнего китайского массажа. Скребок приятен на ощупь благодаря гладкой поверхности. Он производится из различных природных материалов (камня, дерева, кости и т. п.). Массаж предполагает специальные движения, которые нужно выполнять строго по направлению массажных линий лица и тела.

– известный бьюти-гаджет для древнего китайского массажа. Скребок приятен на ощупь благодаря гладкой поверхности. Он производится из различных природных материалов (камня, дерева, кости и т. п.). Массаж предполагает специальные движения, которые нужно выполнять строго по направлению массажных линий лица и тела. Двойной роликовый массажер для лица изготовлен из металла с гладкими и гранеными шариками, деликатно влияет на кожу, улучшает кровообращение, освежает и подтягивает лицо. Для лучшего результата ролик следует охладить перед использованием. Массаж таким роликом помогает снять напряжение мышц и улучшить вид кожи.

для лица изготовлен из металла с гладкими и гранеными шариками, деликатно влияет на кожу, улучшает кровообращение, освежает и подтягивает лицо. Для лучшего результата ролик следует охладить перед использованием. Массаж таким роликом помогает снять напряжение мышц и улучшить вид кожи. Различные электрические щетки-массажеры для лица предназначены для умывания и очищения кожи, однако также оказывают массажный эффект.

Для эффективного применения массажного устройства следует придерживаться инструкций:

Перед началом массажа тщательно очистите лицо, шею и декольте.

Во время процедуры обязательно используйте увлажняющий крем, гель или масло. Их следует наносить на чистое сухое лицо.

Для лучшего эффекта предварительно охладите массажер.

Если почувствуете боль или кожа сильно краснеет, остановите массаж.

Перед применением любого массажера для лица проконсультируйтесь со своим косметологом!