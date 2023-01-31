Масаж для обличчя – популярна процедура, яку жінки можуть проводити вдома самостійно. Самомасажі вважаються дуже ефективними вправами у боротьбі проти старіння шкіри, особливо для жінок після 30 років.

Якщо виконувати самомасаж обличчя регулярно та правильно, результат не змусить вас чекати! Як правильно робити масаж обличчя та що для цього знадобиться, дізнавалися Факти ICTV.

Масаж для обличчя: чому варто робити

Експерт з краси Ігор Ігнатенко зазначає, що самомасажі обличчя допоможуть:

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активізувати кровообіг та постачання кисню до клітин;

налагодити обмін речовин;

нормалізувати виділення секреції сальних залоз, що корисно для жирної шкіри;

повернути чіткість овалу обличчя;

зменшити набряк;

підвищити пружність та еластичність шкіри.

Ба більше, самомасаж обличчя допоможе зменшити зморшки та друге підборіддя, а також усунути темні кола під очима.

Види масажу обличчя

За словами Ігоря Ігнатенка, сьогодні є декілька основних видів масажу для обличчя:

фейсбілдинг – гімнастика для обличчя, спрямована на роботу з мʼязами. Виконання вправ сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри обличчя. Головна мета фітнесу для обличчя – запобігання старінню .

– гімнастика для обличчя, спрямована на роботу з мʼязами. Виконання вправ сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри обличчя. Головна мета фітнесу для обличчя – . лімфодренажний спрямований на активізацію відтоку лімфи та прискорення обмінних процесів у зоні обличчя;

спрямований на активізацію відтоку лімфи та прискорення обмінних процесів у зоні обличчя; японський (асахі) має потужний лімфодренажний ефект. Цей вид масажу вважається найефективнішим для омолодження обличчя. Порівняно зі звичайним лімфодренажним, масаж асахі сильніший та глибший.

має потужний лімфодренажний ефект. Цей вид масажу вважається найефективнішим для омолодження обличчя. Порівняно зі звичайним лімфодренажним, масаж асахі сильніший та глибший. скульптурний проводиться майстром масажу. Такі вправи здатні поліпшити колір обличчя, зменшити набряки та зморшки;

проводиться майстром масажу. Такі вправи здатні поліпшити колір обличчя, зменшити набряки та зморшки; класичний – найпростіша техніка, яка передбачає легке погладжування та сильніші натиски по масажних лініях – розминка й розтирання.

Протипоказання до масажів обличчя

Експерт з краси Ігор Ігнатенко зазначає, що робити самомасаж обличчя можна не всім. Заборонено виконувати вправи для обличчя жінкам, які:

мають загострене захворювання шкіри – екзему, акне, різноманітні висипання;

мають грибкові захворювання шкіри;

мають серцево-судинні захворювання;

страждають на підвищений тиск.

Як правильно виконувати масаж обличчя – основні правила

Ігнатенко зазначає, що виконувати самомасаж обличчя потрібно на підготовлену шкіру.

Перед початком необхідно змити макіяж та нанести легкий зволожувальний крем. Не забувайте про чистоту своїх рук.

– Під час виконання вправ обличчя може трішки почервоніти. Не лякайтеся! Легке почервоніння – нормальна реакція шкіри та означає, що покращуються обмінні процеси, – каже Ігнатенко.

Після завершення сеансу самомасажу на шкіру обличчя необхідно нанести сироватку, крем чи косметичні засоби, які ви використовуєте для догляду.

– Декілька крапель крему нанесіть на руки, розігрійте його пальцями та розподіліть на обличчі, – радить експерт з краси.

Шкіра обличчя повторює рухи мімічних мʼязів, тому щоб не навантажувати її, усі процедури вмивання, макіяжу, нанесення кремів чи інших засобів необхідно робити по масажних лініях.

– На обличчі усі рухи варто направляти від центру до краю. Тобто від носа до вух, від центру лоба до скроні. На шиї рухи мають йти від низу до верху, а на боках шиї – від верху до низу, – радить експерт.

Допоміжне приладдя для масажу обличчя

Сьогодні існує багато різних засобів та спеціального приладдя для масажу обличчя. Зокрема:

Масажний кварцевий ролер – популярний тренажер для обличчя, який допоможе зменшити набряки, підвищити пружність шкіри, покращить лімфо- та кровообіг, сприятиме підтягуванню контурів обличчя.

– популярний тренажер для обличчя, який допоможе зменшити набряки, підвищити пружність шкіри, покращить лімфо- та кровообіг, сприятиме підтягуванню контурів обличчя. Скребок Гуаша – відомий б’юті-гаджет для стародавнього китайського масажу. Скребок приємний на дотик завдяки гладкій поверхні. Він виготовляється з різних природних матеріалів (каменю, дерева, кістки тощо). Масаж передбачає спеціальні рухи, які потрібно виконувати суворо в напрямку масажних ліній обличчя та тіла.

– відомий б’юті-гаджет для стародавнього китайського масажу. Скребок приємний на дотик завдяки гладкій поверхні. Він виготовляється з різних природних матеріалів (каменю, дерева, кістки тощо). Масаж передбачає спеціальні рухи, які потрібно виконувати суворо в напрямку масажних ліній обличчя та тіла. Подвійний роликовий масажер для обличчя виготовлений з металу з гладкими та гранованими кульками, делікатно впливає на шкіру, покращує кровообіг, освіжає та підтягує шкіру обличчя. Для найкращого результату ролик варто охолодити перед використанням. Масаж таким роликом допомагає зняти напруження м’язів та покращити вигляд шкіри.

виготовлений з металу з гладкими та гранованими кульками, делікатно впливає на шкіру, покращує кровообіг, освіжає та підтягує шкіру обличчя. Для найкращого результату ролик варто охолодити перед використанням. Масаж таким роликом допомагає зняти напруження м’язів та покращити вигляд шкіри. Різноманітні електричні щітки-масажери для обличчя призначені для вмивання та очищення шкіри, проте мають також масажний ефект.

Для ефективного застосування масажного пристрою варто дотримуватися інструкцій:

Перед початком масажу ретельно очистьте обличчя, шию та зону декольте.

Під час процедури обовʼязкового використовуйте зволожувальний крем, гель або олію. Їх варто наносити на чисте сухе обличчя.

Для кращого ефекту попередньо охолодіть масажер.

Якщо відчуєте біль чи шкіра сильно червоніє, зупиніть масаж.

Перед застосуванням будь-якого масажера для обличчя проконсультуйтесь зі своїм косметологом!