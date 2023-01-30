З кожним роком обличчя та тіло жінки змінюється: зʼявляються перші зморшки, шкіра стає менш еластичною, змінюється контур обличчя.

Щоб зберегти молодість надовше, представниці прекрасної статі вдаються до різних способів – уколи краси, масажі, косметичні процедури та різноманітні креми.

Одним з бюджетних та ефективних способів підтримки молодості обличчя є фейсбілдинг (face building).

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Факти ICTV дізнавалися, що таке фейсбілдинг, як він впливає на шкіру обличчя та як його правильно виконувати.

Фейсбілдинг: що це

Це свого роду набір вправ для м’язів обличчя, виконання яких сприяє поліпшенню зовнішнього вигляду шкіри обличчя. Головна мета фітнесу для обличчя – запобігання старінню.

Основний сенс такого фітнесу — робота з м’язами обличчя. Мало хто звертає на це увагу, проте обличчя необхідно тренувати, так само як інші м’язи тіла.

Така методика запобігання старінню зʼявилася не вчора. Фейсбілдинг бере свій початок у першій половині XX ст., коли пластичний хірург Рейнгольд Бенц придумав для своєї подруги комплекс вправ, який допоміг би їй залишатися молодою та красивою.

Потім про фейсбілдинг забули на певний час. А в 80-х методика знову стала популярною, коли косметологиня Керол Маджіо популяризувала гімнастику для обличчя в США.

Ефективність фейсбілдингу

Ті, хто регулярно та професійно займається фітнесом для обличчя, помічають результат вже за лічені дні. Ба більше, виконувати гімнастику для обличчя корисно як жінкам, які хочуть приховати давні зморшки, так і молодим дівчатам, які хочуть запобігти швидкому старінню.

Фейсбілдинг допомагає розгладити зморшки, виглядати молодше, поліпшити стан шкіри, позбутися набряклості, розгладити горизонтальні й вертикальні заломи на лобі, підняти опущені кутики рота.

Крім того, набряклість зменшується всього за кілька тренувань. Річ у тім, що від роботи м’язів активується струмування лімфи й обличчя стає менш набряклим.

Також фейсбілдинг допомагає окреслити вилиці, загострити контур підборіддя, промальовувати кут нижньої щелепи.

Деякі фахівці запевняють, що реальні вправи допоможуть підтягти щоки й підняти брови, а також зменшити ніс.

Щоб побачити хороший результат, жінкам варто тренувати мʼязи обличчя близько двох місяців. Після чого фейсбілдинг допоможе просто підтримувати позитивний ефект та залишатися молодими довше.

Гімнастика для обличчя: ефективні вправи

Сертифікований тренер та health-coach Світлана Реверук наводить ефективні вправи, які допоможуть:

підвищити тонус шкіри;

зменшити набряклість обличчя;

покращити струмування лімфи та кровообіг;

запобігти появі глибоких та маленьких зморшок;

усунути спазми обличчя;

надати обличчю чіткий контур.

Вправа 1. Розминаємо шию

Підійміть одне плече та нахиліть голову. Щільно притисніть голову до плеча та потримайте кілька секунд. Тепер змініть сторону та повторіть вправу з іншим плечем.

Тепер нахиліть голову вперед, пальцями обох рук починайте терти шию, починаючи від потилиці та поступово опускаючись до плечей.

– Пам’ятайте, гімнастика для обличчя неможлива без вправ для розслаблення та розтяжки м’язів шиї. Адже м’язи й фасції тіла переходять в шию, а ті безпосередньо впливають на м’язи обличчя, – каже Реверук.

Вправа 2. Позбуваємось другого підборіддя

Два пальці поставте в зону другого підборіддя. Починайте тиснути та продавлювати друге підборіддя. Круговими рухами дуже повільно починайте рухатись до вуха. Памʼятайте, що пальці мають рухатись до вуха під кутом нижньої щелепи.

Зробіть спочатку до правого вуха, потім до лівого.

Вправа 3

Розставте широко пальці рук, покладіть долоні на обличчя так, щоб ваші губи були між середніми та безіменними пальцями. Починайте тягнути руки в сторони, розтягуючи зону навколо губ.

Зробіть вправу 10 разів.

Вправа 4

Великими та вказівними пальцями схопіть губи та зону навколо них. Починайте стискати шкіру губ, обережно рухаючись спочатку вправо, потім вліво.

Вправа 5

Сядьте за стіл та покладіть лікті на поверхню. Пальці рук розташуйте у напрямку росту волосся. Необхідно повільно підтягувати пальцями шкіру чола вгору.

Присутні складки будуть розгладжуватися. Потім шкіру слід злегка потягнути вниз та утримувати 3 сек.

Повторювати 6-7 разів, повністю розслабивши м’язи обличчя.

Вправа 6

Вказівний палець міцно притисніть до нижньої частини носа (біля правої ніздрі). Починайте давити пальцем у шкіру. Круговими рухами починайте проводити пальцем вдовж носа, рухаючись вгору. Зафіксуйте палець вгорі та розгладжувальним рухом опустіть донизу носа.

Виконайте спершу з лівого боку, потім з правого.

Вправа 7

Витягніть пряму долоньку. Вказівним пальцем зробіть собі опір – поставте його по центру лоба та міцно зафіксуйте. Великий палець руки має бути розташований знизу (біля самого обличчя).

Поставте великий палець на щоку (в зону вилиць) та починайте тиснути. Сильно продавлюючи, починайте водити великим пальцем по лінії вилиць, ніби відтягуючи шкіру щік до вух.

Виконайте вправу на дві сторони.

Вправа 8

Покладіть долоні на лоб: усі пальці мають лежати на лобі, а великі – на потилиці. Лоб потрібно здавлювати руками, при цьому максимально піднімаючи брови.

Підійміть брови та затримайтесь у такому положенні на кілька секунд. Повторіть вправу пʼять разів.

Вправа 9

Закрийте очі, середні пальці рук зафіксуйте на повіках. Відкриваємо очі, долаючи опір. У такому положенні потрібно завмерти на кілька секунд, після чого закрити очі та розслабити повіки.

Виконуємо вправу 30 разів з помірним навантаженням. Дискомфорту та болю в процесі виникати не повинно.

Вправа 10

Покладіть обидві долоні на шию. Перетираючими рухами пройдіться по бічній поверхні шиї для поліпшення регенерації тканин і розслаблення ГКС.

Дрібними щипками пройдіться під кутом нижньої щелепи для активації лімфи в області другого підборіддя.