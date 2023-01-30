С каждым годом лицо и тело женщины меняется: появляются первые морщины, кожа становится менее эластичной, меняется контур лица.
Чтобы сохранить молодость дольше, представительницы прекрасного пола прибегают к различным способам — уколы красоты, массажи, косметические процедуры и разнообразные кремы.
Одним из бюджетных и эффективных способов поддержания молодости лица является фейсбилдинг (face building).
Факты ICTV узнавали, что такое фейсбилдинг, как он влияет на кожу лица и как его правильно выполнять.
Фейсбилдинг: что это
Это своего рода набор упражнений для мышц лица, выполнение которых способствует улучшению внешнего вида кожи лица. Главная цель фитнеса для лица — предотвращение старения.
Основной смысл такого фитнеса — работа с мышцами лица. Мало кто обращает на это внимание, однако лицо необходимо тренировать, так же как другие мышцы тела.
Такая методика предотвращения старения появилась не вчера. Фейсбилдинг берет свое начало в первой половине XX века, когда пластический хирург Рейнгольд Бенц придумал для своей подруги комплекс упражнений, который помог бы ей оставаться молодой и красивой.
Потом о фейсбилдинге забыли на определенное время. А в 80-х методика снова стала популярной, когда косметолог Кэрол Маджио популяризировала гимнастику для лица в США.
Эффективность фейсбилдинга
Те, кто регулярно и профессионально занимается фитнесом для лица, замечают результат уже за считанные дни. Более того, выполнять гимнастику для лица полезно как женщинам, которые хотят скрыть давние морщины, так и молодым девушкам, которые хотят предотвратить быстрое старение.
Фейсбилдинг помогает разгладить морщины, выглядеть моложе, улучшить состояние кожи, избавиться от отечности, разгладить горизонтальные и вертикальные заломы на лбу, поднять опущенные уголки рта.
Кроме того, отечность уменьшается всего за несколько тренировок. Дело в том, что от работы мышц активируется ток лимфы, и лицо становится менее отечным.
Также фейсбилдинг помогает очертить скулы, заострить контур подбородка, прорисовать угол нижней челюсти.
Некоторые специалисты уверяют, что реальные упражнения помогут подтянуть щеки и поднять брови, а также уменьшить нос.
Чтобы увидеть хороший результат, женщинам стоит тренировать мышцы лица около двух месяцев. После чего фейсбилдинг поможет просто поддерживать положительный эффект и оставаться молодыми дольше.
Гимнастика для лица: эффективные упражнения
Сертифицированный тренер и health-coach Светлана Реверук приводит эффективные упражнения, которые помогут:
- повысить тонус кожи;
- уменьшить отечность лица;
- улучшить ток лимфы и кровообращение;
- предотвратить появление глубоких и маленьких морщин;
- устранить спазмы лица;
- придать лицу четкий контур.
Упражнение 1. Разминаем шею
Поднимите одно плечо и наклоните голову. Плотно прижмите голову к плечу и подержите несколько секунд. Теперь измените сторону и повторите упражнение с другим плечом.
Теперь наклоните голову вперед, пальцами обеих рук начинайте тереть шею, начиная от затылка и постепенно опускаясь к плечам.
— Помните, гимнастика для лица невозможна без упражнений для расслабления и растяжки мышц шеи. Ведь мышцы и фасции тела переходят в шею, а те непосредственно влияют на мышцы лица, — говорит Реверук.
Упражнение 2. Избавляемся от второго подбородка
Два пальца поставьте в зону второго подбородка. Начинайте давить и продавливать второй подбородок. Круговыми движениями очень медленно начинайте двигаться к уху. Помните, что пальцы должны двигаться к уху под углом нижней челюсти.
Сделайте сначала к правому уху, затем к левому.
Упражнение 3
Расставьте широко пальцы рук, положите ладони на лицо так, чтобы ваши губы были между средними и безымянными пальцами. Начинайте тянуть руки в стороны, растягивая зону вокруг губ.
Сделайте упражнение 10 раз.
Упражнение 4
Большими и указательными пальцами захватите губы и область вокруг них. Начинайте сжимать кожу губ, осторожно двигаясь сначала вправо, затем влево.
Упражнение 5
Сядьте за стол и положите локти на поверхность. Пальцы рук расположите по направлению роста волос. Необходимо медленно подтягивать пальцами кожу лба вверх.
Присутствующие складки будут разглаживаться. Затем кожу следует слегка потянуть вниз и удержать 3 сек.
Повторять 6-7 раз, полностью расслабив мышцы лица.
Упражнение 6
Указательный палец крепко прижмите к нижней части носа (возле правой ноздри). Начинайте давить пальцем в кожу. Круговыми движениями начинайте проводить пальцем вдоль носа, двигаясь вверх. Зафиксируйте палец вверху и разглаживающим движением опустите книзу носа.
Выполните сперва с левой стороны, затем с правой.
Упражнение 7
Вытяните прямую ладошку. Указательным пальцем сделайте себе сопротивление — поставьте его по центру лба и крепко зафиксируйте. Большой палец руки должен находиться снизу (возле самого лица).
Поставьте большой палец на щеку (в зону скул) и начинайте давить. Сильно продавливая, начинайте водить большим пальцем по линии скул будто оттягивая кожу щек к ушам.
Выполните упражнение на две стороны.
Упражнение 8
Положите ладони на лоб: все пальцы должны лежать на лбу, а большие – на затылке. Лоб нужно сдавливать руками, при этом максимально приподнимая брови.
Поднимите брови и задержитесь в таком положении на несколько секунд. Повторите упражнение пять раз.
Упражнение 9
Закройте глаза, средние пальцы рук зафиксируйте на веках. Открываем глаза, преодолевая сопротивление. В таком положении нужно замереть на несколько секунд, после чего закрыть глаза и расслабить веки.
Выполняем упражнение 30 раз с умеренной нагрузкой. Дискомфорта и боли в процессе возникать не должно.
Упражнение 10
Положите обе ладони на шею. Перетирающими движениями пройдитесь по боковой поверхности шеи для улучшения регенерации тканей и расслабления ГКС.
Мелкими щипками пройдитесь под углом нижней челюсти для активации лимфы в области второго подбородка.