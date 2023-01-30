С каждым годом лицо и тело женщины меняется: появляются первые морщины, кожа становится менее эластичной, меняется контур лица.

Чтобы сохранить молодость дольше, представительницы прекрасного пола прибегают к различным способам — уколы красоты, массажи, косметические процедуры и разнообразные кремы.

Одним из бюджетных и эффективных способов поддержания молодости лица является фейсбилдинг (face building).

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Факты ICTV узнавали, что такое фейсбилдинг, как он влияет на кожу лица и как его правильно выполнять.

Фейсбилдинг: что это

Это своего рода набор упражнений для мышц лица, выполнение которых способствует улучшению внешнего вида кожи лица. Главная цель фитнеса для лица — предотвращение старения.

Основной смысл такого фитнеса — работа с мышцами лица. Мало кто обращает на это внимание, однако лицо необходимо тренировать, так же как другие мышцы тела.

Такая методика предотвращения старения появилась не вчера. Фейсбилдинг берет свое начало в первой половине XX века, когда пластический хирург Рейнгольд Бенц придумал для своей подруги комплекс упражнений, который помог бы ей оставаться молодой и красивой.

Потом о фейсбилдинге забыли на определенное время. А в 80-х методика снова стала популярной, когда косметолог Кэрол Маджио популяризировала гимнастику для лица в США.

Эффективность фейсбилдинга

Те, кто регулярно и профессионально занимается фитнесом для лица, замечают результат уже за считанные дни. Более того, выполнять гимнастику для лица полезно как женщинам, которые хотят скрыть давние морщины, так и молодым девушкам, которые хотят предотвратить быстрое старение.

Фейсбилдинг помогает разгладить морщины, выглядеть моложе, улучшить состояние кожи, избавиться от отечности, разгладить горизонтальные и вертикальные заломы на лбу, поднять опущенные уголки рта.

Кроме того, отечность уменьшается всего за несколько тренировок. Дело в том, что от работы мышц активируется ток лимфы, и лицо становится менее отечным.

Также фейсбилдинг помогает очертить скулы, заострить контур подбородка, прорисовать угол нижней челюсти.

Некоторые специалисты уверяют, что реальные упражнения помогут подтянуть щеки и поднять брови, а также уменьшить нос.

Чтобы увидеть хороший результат, женщинам стоит тренировать мышцы лица около двух месяцев. После чего фейсбилдинг поможет просто поддерживать положительный эффект и оставаться молодыми дольше.

Гимнастика для лица: эффективные упражнения

Сертифицированный тренер и health-coach Светлана Реверук приводит эффективные упражнения, которые помогут:

повысить тонус кожи;

уменьшить отечность лица;

улучшить ток лимфы и кровообращение;

предотвратить появление глубоких и маленьких морщин;

устранить спазмы лица;

придать лицу четкий контур.

Упражнение 1. Разминаем шею

Поднимите одно плечо и наклоните голову. Плотно прижмите голову к плечу и подержите несколько секунд. Теперь измените сторону и повторите упражнение с другим плечом.

Теперь наклоните голову вперед, пальцами обеих рук начинайте тереть шею, начиная от затылка и постепенно опускаясь к плечам.

— Помните, гимнастика для лица невозможна без упражнений для расслабления и растяжки мышц шеи. Ведь мышцы и фасции тела переходят в шею, а те непосредственно влияют на мышцы лица, — говорит Реверук.

Упражнение 2. Избавляемся от второго подбородка

Два пальца поставьте в зону второго подбородка. Начинайте давить и продавливать второй подбородок. Круговыми движениями очень медленно начинайте двигаться к уху. Помните, что пальцы должны двигаться к уху под углом нижней челюсти.

Сделайте сначала к правому уху, затем к левому.

Упражнение 3

Расставьте широко пальцы рук, положите ладони на лицо так, чтобы ваши губы были между средними и безымянными пальцами. Начинайте тянуть руки в стороны, растягивая зону вокруг губ.

Сделайте упражнение 10 раз.

Упражнение 4

Большими и указательными пальцами захватите губы и область вокруг них. Начинайте сжимать кожу губ, осторожно двигаясь сначала вправо, затем влево.

Упражнение 5

Сядьте за стол и положите локти на поверхность. Пальцы рук расположите по направлению роста волос. Необходимо медленно подтягивать пальцами кожу лба вверх.

Присутствующие складки будут разглаживаться. Затем кожу следует слегка потянуть вниз и удержать 3 сек.

Повторять 6-7 раз, полностью расслабив мышцы лица.

Упражнение 6

Указательный палец крепко прижмите к нижней части носа (возле правой ноздри). Начинайте давить пальцем в кожу. Круговыми движениями начинайте проводить пальцем вдоль носа, двигаясь вверх. Зафиксируйте палец вверху и разглаживающим движением опустите книзу носа.

Выполните сперва с левой стороны, затем с правой.

Упражнение 7

Вытяните прямую ладошку. Указательным пальцем сделайте себе сопротивление — поставьте его по центру лба и крепко зафиксируйте. Большой палец руки должен находиться снизу (возле самого лица).

Поставьте большой палец на щеку (в зону скул) и начинайте давить. Сильно продавливая, начинайте водить большим пальцем по линии скул будто оттягивая кожу щек к ушам.

Выполните упражнение на две стороны.

Упражнение 8

Положите ладони на лоб: все пальцы должны лежать на лбу, а большие – на затылке. Лоб нужно сдавливать руками, при этом максимально приподнимая брови.

Поднимите брови и задержитесь в таком положении на несколько секунд. Повторите упражнение пять раз.

Упражнение 9

Закройте глаза, средние пальцы рук зафиксируйте на веках. Открываем глаза, преодолевая сопротивление. В таком положении нужно замереть на несколько секунд, после чего закрыть глаза и расслабить веки.

Выполняем упражнение 30 раз с умеренной нагрузкой. Дискомфорта и боли в процессе возникать не должно.

Упражнение 10

Положите обе ладони на шею. Перетирающими движениями пройдитесь по боковой поверхности шеи для улучшения регенерации тканей и расслабления ГКС.

Мелкими щипками пройдитесь под углом нижней челюсти для активации лимфы в области второго подбородка.