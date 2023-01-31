Часто внутрішньом’язові ін’єкції – єдиний спосіб введення ліків в організм. Тому медики часто прописують уколи, робити їх можна у медзакладах і вдома. Як правильно робити укол у сідницю в домашніх умовах, Фактам ICTV розповів фельдшер з медицини невідкладних станів Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Юрій Гарапко.

Що потрібно для проведення уколу

Найголовнішою і обов’язковою умовою для цієї процедури є стерильність препаратів та інструментів. А також ретельна дезінфекція рук.

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Перед тим, як робити ін’єкцію, треба підготувати собі набір. Сюди входить:

етиловий спирт;

антисептик;

чистий стерильний одноразовий шприц;

кілька ватних кульок та спиртових серветок;

стерильні рукавички;

препарат в ампулі, призначений лікарем.

Спочатку треба добре вимити руки з милом під протічною водою. Руки висушити чистим рушничком або серветкою. Потім обробити їх антисептиком. І після цього можна одягнути чисті рукавички. Це треба робити обов’язково, щоб не заразити себе і пацієнта якого будете колоти сторонньою мікрофлорою.

Перед проведенням внутрішньом’язової ін’єкції треба психологічно заспокоїти та підготувати до процедури пацієнта. Переконатися, що на цей медичний препарат нема алергічної реакції. Уколи шприцом не можна робити у травмовані місця, де є синці чи гематоми.

Місць, куди можна робити внутрішньом’язову ін’єкцію, на тілі людини є три – сідниця, плече та стегно. Зазвичай, обирають верхній зовнішній квадрат сідниць. Там м’яз великий, і медичний засіб добре всмоктується.

Підготовка до проведення уколу

Знайдіть добре освітлене місце. Пацієнт лягає на живіт і розслаблює м’язи. Сідницю треба умовно поділити на чотири квадрати. Для ін’єкції обираємо верхній крайній квадрат, щоб не зачепити сідничний м’яз.

Тепер берете медичний засіб і перевіряєте термін його дії. Якщо він придатний до використання, стерильним ватним тампоном, змоченим у спирті, дезинфікуєте ампулу і акуратно її відкриваєте.

Далі берете шприц необхідного об’єму, відкриваєте і набираєте голкою ліки. Після цього переверніть шприц угору, постукайте по ньому, випустіть залишки повітря, щоб там не було бульбашок.

Введення уколу

Місце ін’єкції треба обробити антисептиком. Для цього використовуйте ватні кульки або стерильні серветки, змочені етиловим спиртом.

Спочатку треба обробити місце ін’єкції, розміром 10 на 10 сантиметрів. Беремо другу серветку, обробляємо місце ін’єкції 5 на 5 сантиметрів.

Далі двома пальцями лівої руки розсуваємо шкіру на сідниці. Мізинцем правої руки притримуємо муфту голки. Два пальці на поршні шприца, ще один палець – вказівний, на самому поршні.

Розмістіть шприц під кутом 90 градусів до тіла. І введіть голку у м’яз. Глибина введення не повинна перевищувати 2/3 голки. Тепер повільно введіть препарат. Витягніть голку і притисніть місце уколу ватною кулькою з антисептиком. Декілька хвилин її треба потримати на місці уколу, щоб лікарський препарат не витік.

Після виконання уколу у сідницю шприц треба викинути. І вимити руки.

Робити уколи вдома можна, якщо немає алергічних реакцій на препарат і лікар дозволив введення ін’єкції у домашніх умовах. Та головне: не замайтеся самолікуванням!