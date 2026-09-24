Представьте систему водоснабжения в большом городе. Пока трубы чистые, вода под хорошим давлением доходит до каждого дома. Но если трубы изнутри начинают зарастать ржавчиной и накипью, давление падает. В крайних районах вода начинает течь тоненькой струйкой, а потом и вовсе исчезает.

С нашими сосудами происходит примерно то же самое. Ежесекундно кровь несет кислород и питательные вещества к каждой клетке тела. Пока артерии чистые и эластичные, мы не думаем о своем кровообращении. Но когда проходимость сосудов сужается, определенные участки тела (чаще ноги) начинают получать меньше крови, чем им нужно.

Тело не умеет говорить, поэтому о дефиците кислорода (ишемии) оно сообщает сигналам. Иногда это боль. Иногда — просто холодные конечности, онемение, быстрая усталость или нетипичное изменение цвета кожи. Беда в том, что мы привыкли списывать это на усталость, возраст или плохую погоду. Замерзли ноги? Надену теплые носки. Болит икры? Наверное, много ходил. Но если эти симптомы становятся постоянными спутниками, проблема вряд ли решится сама собой.

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Почему кровь перестает нормально циркулировать

Недостаточное кровоснабжение не возникает за один день. Главный враг наших артерий – это атеросклероз. Годами на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки. Просвет становится все более узким, и крови все труднее протискиваться к месту назначения.

Поначалу наш умный организм пытается исправить ситуацию. Он расширяет соседние мелкие капилляры, чтобы пустить кровь обходными путями. Именно поэтому первые месяцы или годы процесс проходит совершенно бессимптомно. Но с течением времени резервы тела заканчиваются, обходных путей больше не хватает, и появляются вполне конкретные жалобы.

Синдром витрин: почему останавливаться становится необходимостью

Чаще всего от нехватки кровообращения страдают наши ноги. Они находятся подальше от сердца и выполняют тяжелую работу.

Классическое проявление того, что артерии ног забиты, смотрится так. Вы спокойно идете по улице. Вдруг, метров через сто-двести, в икрах (или бедрах) появляется невыносимая тяжесть, сильное жжение или тупая боль. Вы вынуждены остановиться. Стоите минуту-две, делаете вид, что просто рассматриваете витрину магазина или телефон (отсюда и произошло название “болезнь витрин”), и боль полностью отступает. Вы идете дальше, и через ту же дистанцию ​​история повторяется.

Почему возникает эта боль? Когда вы стоите, мышце почти не нужен кислород, и того скудного количества крови, проходящего через суженный сосуд, ему хватает. Но как только вы начинаете движение, мышца начинает работать и требует в пять раз больше питания. А больная артерия дать его не может. Мышца “задыхается”, производит молочную кислоту, и это вызывает боль.

На ранних стадиях ситуацию спасают пилюли и специальная дозированная ходьба. Но если бляшка перекрыла сосуд критически, есть риск потерять концовку. В таких случаях консервативное лечение бессильно — сосуд нужно чистить хирургическим путем. Такая операция называется эндартерэктомией. Во время нее хирург раскрывает артерию, удаляет бляшку вместе с измененной внутренней стенкой и восстанавливает полноценный кровоток. Если вам важно понять технические детали и как проходит реабилитация, вы можете узнать больше об этой ювелирной процедуре на сайте сосудистого центра.

Кроме боли при ходьбе, есть и другие молчаливые признаки проблем в ногах:

стопы остаются холодными даже в жару или под теплым одеялом;

кожа на пальцах становится бледной, приобретает синеватый оттенок или, наоборот, неестественно краснеет, если свесить ноги с кровати;

на голенях выпадают волосы, кожа становится сухой и будто пергаментной;

любые царапины, срезанные кутикулы или мозоли не заживают неделями.

Руки, которые всегда мерзнут

Хотя руки страдают гораздо реже, игнорировать их сигналы тоже не стоит.

Если ваши кисти постоянно ледяные, регулярно немеющие или пальцы резко белеют (или синеют) во время выхода на холод, это повод обратиться к врачу. Однако с руками часто встречается путаница.

Очень легко спутать сосудистые проблемы с неврологическими. Если у вас немеют пальцы на правой руке после сна или во время работы за компьютером, причина почти наверняка кроется в защемлении нерва (в шее или запястье), а не в сосудах. Поэтому не пытайтесь поставить себе диагноз через интернет – пусть врач разберется, кто виноват: сосуд или нерв.

Почему мы часто опаздываем с визитом к врачу

Главная причина запущенных состояний – это привычка опираться только на боль. Мы думаем: если не болит, то я здоров.

Но кровообращение может падать годами совершенно безболезненно. Особенно это опасно для людей с сахарным диабетом. Из-за высокого уровня сахара у них часто повреждаются нервные окончания на ногах, и они просто перестают чувствовать боль. Артерия забита, питания нет, а человек этого не чувствует, пока на пальце не появляется черное пятно язвы.

Особенно внимательными нужно быть курящим (никотин вызывает самый жесткий спазм сосудов), имеет высокое давление, лишний вес или высокий холестерин.

Когда нужно вызвать скорую

Есть состояния, с которыми можно годы жить и спокойно ходить на плановые обзоры. А есть ситуации, когда ждать до понедельника категорически запрещено.

Если ваша рука или нога внезапно (в течение минут или часов) побледнела, стала ледяной на ощупь, онемела, и в ней появилась резкая, невыносимая боль – это признак острого тромбоза. Тромб полностью перекрыл трубу. Здесь счет идет на часы, требуется срочная помощь хирургов.

Если же симптомы накапливаются постепенно, у вас есть время спокойно записаться на консультацию, сделать УЗИ и выяснить причину. Главное правило – не игнорировать сигналы своего тела. Своевременная проверка всегда требует меньше усилий, чем лечение сложных осложнений.

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