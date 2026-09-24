Уявіть собі систему водопостачання у великому місті. Поки труби чисті, вода під хорошим тиском доходить до кожного будинку. Але якщо труби зсередини починають заростати іржею та накипом, тиск падає. У крайніх районах вода починає текти тоненькою цівкою, а потім і зовсім зникає.

З нашими судинами відбувається приблизно те саме. Щомиті кров несе кисень і поживні речовини до кожної клітини тіла. Поки артерії чисті та еластичні, ми не думаємо про свій кровообіг. Але коли прохідність судин звужується, певні ділянки тіла (найчастіше ноги) починають отримувати менше крові, ніж їм потрібно.

Тіло не вміє розмовляти, тому про дефіцит кисню (ішемію) воно повідомляє сигналами. Іноді це біль. Іноді — просто холодні кінцівки, оніміння, швидка втома чи нетипова зміна кольору шкіри. Біда в тому, що ми звикли списувати це на втому, вік або погану погоду. Змерзли ноги? Одягну теплі шкарпетки. Болять литки? Певно, багато ходив. Але якщо ці симптоми стають постійними супутниками, проблема навряд чи вирішиться сама собою.

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Чому кров перестає нормально циркулювати

Недостатнє кровопостачання не виникає за один день. Головний ворог наших артерій — це атеросклероз. Роками на стінках судин відкладаються холестеринові бляшки. Просвіт стає дедалі вужчим, і крові все важче протискуватися до місця призначення.

Спочатку наш розумний організм намагається виправити ситуацію. Він розширює сусідні дрібні капіляри, щоб пустити кров обхідними шляхами. Саме тому перші місяці чи навіть роки процес проходить абсолютно безсимптомно. Але з часом резерви тіла закінчуються, обхідних шляхів більше не вистачає, і з’являються цілком конкретні скарги.

Синдром вітрин: чому зупинятися стає необхідністю

Найчастіше від браку кровообігу страждають наші ноги. Вони перебувають найдалі від серця і виконують найважчу роботу.

Класичний прояв того, що артерії ніг забиті, виглядає так. Ви спокійно йдете вулицею. Раптом, метрів через сто-двісті, у литках (або стегнах) з’являється нестерпна важкість, сильне печіння чи тупий біль. Ви змушені зупинитися. Стоїте хвилину-дві, робите вигляд, що просто розглядаєте вітрину магазину чи телефон (звідси й пішла назва “хвороба вітрин”), і біль повністю відступає. Ви йдете далі, і через ту саму дистанцію історія повторюється.

Чому виникає цей біль? Коли ви стоїте, м’язу майже не потрібен кисень, і тієї мізерної кількості крові, що проходить через звужену судину, йому вистачає. Але щойно ви починаєте рух, м’яз починає працювати і вимагає в п’ять разів більше живлення. А хвора артерія дати його не може. М’яз “задихається”, виробляє молочну кислоту, і це викликає біль.

На ранніх стадіях ситуацію рятують пігулки та спеціальна дозована ходьба. Але якщо бляшка перекрила судину критично, є ризик втратити кінцівку. У таких випадках консервативне лікування безсиле — судину потрібно чистити хірургічним шляхом. Така операція називається ендартеректомією. Під час неї хірург розкриває артерію, видаляє бляшку разом зі зміненою внутрішньою стінкою і відновлює повноцінний кровотік. Якщо вам важливо зрозуміти технічні деталі та те, як проходить реабілітація, ви можете дізнатись більше про цю ювелірну процедуру на сайті судинного центру.

Окрім болю при ходьбі, є й інші мовчазні ознаки проблем у ногах:

стопи залишаються холодними навіть у спеку або під теплою ковдрою;

шкіра на пальцях стає блідою, набуває синюватого відтінку або, навпаки, неприродно червоніє, якщо звісити ноги з ліжка;

на гомілках випадає волосся, шкіра стає сухою і ніби пергаментною;

будь-які подряпини, зрізані кутикули чи мозолі не загоюються тижнями.

Руки, які завжди мерзнуть

Хоча руки страждають значно рідше, ігнорувати їхні сигнали теж не варто.

Якщо ваші кисті постійно крижані, регулярно німіють або пальці різко біліють (чи синіють) під час виходу на холод, це привід звернутися до лікаря. Проте з руками часто трапляється плутанина.

Дуже легко сплутати судинні проблеми з неврологічними. Якщо у вас терпнуть пальці на правій руці після сну або під час роботи за комп’ютером, причина майже напевно криється в защемленні нерва (у шиї або в зап’ясті), а не в судинах. Тому не намагайтеся поставити собі діагноз через інтернет — нехай лікар розбереться, хто винен: судина чи нерв.

Чому ми часто запізнюємося з візитом до лікаря

Головна причина запущених станів — це звичка спиратися лише на біль. Ми думаємо: якщо не болить, то я здоровий.

Але кровообіг може падати роками абсолютно безболісно. Особливо небезпечно це для людей із цукровим діабетом. Через високий рівень цукру в них часто пошкоджуються нервові закінчення на ногах, і вони просто перестають відчувати біль. Артерія забита, живлення немає, а людина цього не відчуває, поки на пальці не з’являється чорна пляма виразки.

Особливо уважними треба бути тим, хто курить (нікотин викликає найжорсткіший спазм судин), має високий тиск, зайву вагу або високий холестерин.

Коли потрібно викликати швидку

Є стани, з якими можна роками жити і спокійно ходити на планові огляди. А є ситуації, коли чекати до понеділка категорично заборонено.

Якщо ваша рука чи нога раптово (протягом хвилин чи годин) зблідла, стала крижаною на дотик, оніміла, і в ній з’явився різкий, нестерпний біль — це ознака гострого тромбозу. Тромб повністю перекрив трубу. Тут рахунок іде на години, потрібна термінова допомога хірургів.

Якщо ж симптоми накопичуються поступово, у вас є час, щоб спокійно записатися на консультацію, зробити УЗД і з’ясувати причину. Головне правило — не ігнорувати сигнали свого тіла. Вчасна перевірка завжди вимагає менше зусиль, ніж лікування складних ускладнень.

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