Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, какие обследования при повышенном давлении следует пройти для того, чтобы подобрать правильное лечение.
— К сожалению, довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда пациенты с гипертонией назначают себе лечение сами, по принципу — моей соседке эти таблетки помогают, — говорит врач.
По ее словам, подобное “лечение” может иметь самые печальные последствия, которых можно было бы избежать с помощью грамотно подобранных препаратов.
Людмила Сердюк напомнила, что гипертония может быть первичной и вторичной. Первичная составляет 90% всех случаев хронически повышенного давления и является следствием сужения сосудов.
Вторичная, оставшиеся 10%, появляется в результате различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза, тиреотоксикоза, атеросклероза аорты.
По словам терапевта, при первых признаках повышенного давления, которые вы начали замечать, необходимо пройти следующие обследования:
- мониторинг артериального давления;
- ЭКГ;
- исследование надпочечников;
- исследование щитовидной железы.
Семейный врач призвала не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к специалисту, чтобы не допустить более серьезных проблем со здоровьем.