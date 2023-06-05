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Если у вас гипертония: какие обследования нужно пройти для правильного лечения

5 июня 2023, 12:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
тиск, медик
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, какие обследования при повышенном давлении следует пройти для того, чтобы подобрать правильное лечение.

— К сожалению, довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда пациенты с гипертонией назначают себе лечение сами, по принципу — моей соседке эти таблетки помогают, — говорит врач.

По ее словам, подобное “лечение” может иметь самые печальные последствия, которых можно было бы избежать с помощью грамотно подобранных препаратов.

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Людмила Сердюк напомнила, что гипертония может быть первичной и вторичной. Первичная составляет 90% всех случаев хронически повышенного давления и является следствием сужения сосудов.

Вторичная, оставшиеся 10%, появляется в результате различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза, тиреотоксикоза, атеросклероза аорты.

По словам терапевта, при первых признаках повышенного давления, которые вы начали замечать, необходимо пройти следующие обследования:

  • мониторинг артериального давления;
  • ЭКГ;
  • исследование надпочечников;
  • исследование щитовидной железы.

Семейный врач призвала не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к специалисту, чтобы не допустить более серьезных проблем со здоровьем.

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