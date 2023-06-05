Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, какие обследования при повышенном давлении следует пройти для того, чтобы подобрать правильное лечение.

— К сожалению, довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда пациенты с гипертонией назначают себе лечение сами, по принципу — моей соседке эти таблетки помогают, — говорит врач.

По ее словам, подобное “лечение” может иметь самые печальные последствия, которых можно было бы избежать с помощью грамотно подобранных препаратов.

Людмила Сердюк напомнила, что гипертония может быть первичной и вторичной. Первичная составляет 90% всех случаев хронически повышенного давления и является следствием сужения сосудов.

Вторичная, оставшиеся 10%, появляется в результате различных заболеваний: гломерулонефрита, пиелонефрита, туберкулеза, тиреотоксикоза, атеросклероза аорты.

По словам терапевта, при первых признаках повышенного давления, которые вы начали замечать, необходимо пройти следующие обследования:

мониторинг артериального давления;

ЭКГ;

исследование надпочечников;

исследование щитовидной железы.

Семейный врач призвала не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к специалисту, чтобы не допустить более серьезных проблем со здоровьем.