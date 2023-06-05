Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, які обстеження в разі підвищеного тиску слід пройти для того, щоб підібрати правильне лікування.

– На жаль, доволі часто доводиться стикатися з ситуаціями, коли пацієнти з гіпертонією призначають собі лікування самі, за принципом – моїй сусідці ці пігулки допомагають, – каже лікарка.

За її словами, подібне “лікування” може мати найсумніші наслідки, яких можна було б уникнути за допомогою грамотно підібраних препаратів.

Людмила Сердюк нагадала, що гіпертонія може бути первинною і вторинною. Первинна становить 90% усіх випадків хронічно підвищеного тиску і є наслідком звуження судин.

Вторинна, решта 10%, з’являється внаслідок різних захворювань: гломерулонефриту, пієлонефриту, туберкульозу, тиреотоксикозу, атеросклерозу аорти.

За словами терапевта, за перших ознак підвищеного тиску, які ви почали помічати, необхідно пройти такі обстеження:

моніторинг артеріального тиску;

ЕКГ;

дослідження надниркових залоз;

дослідження щитоподібної залози.

Сімейна лікарка закликала не займатися самолікуванням, а одразу ж звертатися до фахівця, щоб не допустити більш серйозних проблем зі здоров’ям.